İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!

Abhazya, ülke tarımına geçtiğimiz yıl yüzde 50 oranında zarar veren palmiye böceği ve süne böceği ile mücadeleyi genişletti. Abhazya’nın Gürcistan sınırında bulunan İngur sınır kapısına, Gürcistan’dan Abhazya’ya sokulmak istenen bitki, meyve ve sebze ürünlerine kısıtlama getiriliyor. Özellikle el bagajlarında, çantalarda ve küçük ölçekle taşıma araçları vasıtasıyla Abhazya’ya sokulan ürünler engellenecek.
ABHAZYA'DAN AÇIKLAMA
Abhazya’dan yapılan açıklamaya göre, “31 Mart 2018 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar İngur sınır kapısından Abhazya’ya tarım ürünlerinin geçişine kısıtlama getirilmiştir” denildi. Alınan karar doğrultusunda sınır kapısında bavul ve üst aramalarında arama ve taramalar bundan böyle arttırılacak.
İHA
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