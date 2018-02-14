İkizini dublör olarak kullanıp hapisten kaçan mahkum: Annemi özlemiştim

Peru'da kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşini yerine dublör olarak bırakarak kaçan mahkum bir yıl sonra yakalandı.
Alexander Delgado, çocuk tacizi ve soygun suçlarıyla çarptırıldığı 16 yıllık hapis cezasını Peru'nun başkenti Lima'nın kuzeyindeki bir cezaevinde çekiyordu.
Geçen Ocak ayında kendisini ziyarete gelen ikiz kardeşi Giancarlo'yu ilaçla uyutan ve onunla giysilerini değiştiren Alexander Delgado elini kolunu sallayarak cezaevinden kaçmıştı.
Yer değiştirme olayı Giancarlo'nun parmak izleri alınarak doğrulandı.
Kaçışından 13 ay sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yakalanmasına yardımcı olacak bilgi verene ödül vaadedildi ve kısa süre sonra Alexander Delgado liman kenti Callao'da yakalandı.
Delgado'nun şimdi yüksek güvenlikli bir cezaevine konması bekleniyor.
Alexander Delgado'nun firarda olduğu dönemde ikiz kardeşi kaçış planında suç ortaklığı yaptığı şüphesiyle tutuklandı ve soruşturuldu. Fakat sonunda bu kanıtlanamadığı için serbest bırakıldı.
Alexander Delgado yakalandıktan sonra, annesini özlediği için kaçtığını söyledi.
İsrail'den 1915 olayları kararı
Eski Yunan Bakan’dan skandal açıklama: En iyi Türk ölü Türk'tür
Bilim dünyasında müthiş keşif! Kanseri yok eden molekül bulundu
Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül
14 Şubat sevgililer gününde selfie faciası!
Jandarmadan 14 Şubat klibi: "En büyük aşk, vatan"
Üzerine kuma getirildi yetmedi ölümüne darp edildi!
Güldüren 14 Şubat tweetleri
CHP İstanbul'da onu mu aday gösterecek?
Bu adaya sadece yetişkinler girebiliyor
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı
Yok böyle cep telefonu! Satışa çıktığı anda kapış kapış gitmeye başladılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum