Diplomatik tıkanıklığı aşmak için yeniden müzakerelere başlanacak.Paris İklim Anlaşması'nın "kural kitabının" yazılması için Almanya'nın Bonn kentinde iki haftadır süren görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hükümetlerin son derece yavaş ilerleme sergilemesi üzerine diplomatik tıkanıklığı aşmak için yeniden müzakerelere geçildi.

Bonn'da bir araya gelen yaklaşık 180 ülkeden yetkililer, zengin ülkelerin gelişmekte olan ülkelere artan sıcaklıklarla baş edebilmeleri ve emisyonların azaltılması için 2020'ye kadar taahhüt ettikleri 100 milyar doların nasıl finanse edileceği konusunda uzlaşamadı.

Reuters haber ajansına konuşan en az gelişmiş ülkeler grubunun başkanı Gebru Jember Endalew konuyla ilgili olarak "Bir başarısızlıktan söz edemeyiz ancak genel olarak yavaş bir ilerleme var" dedi. Yoksul ülkeler kıtlık, seller ve deniz seviyesinin yükselmesinden en fazla etkilenen ülkeler arasında.

Delegeler 3-8 Eylül tarihlerinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta ek bir oturum düzenleme konusunda uzlaştı. Aralık ayında da Polonya'nın Katoviçe kentinde çevre bakanları Paris İklim Anlaşması'nın kural kitabını anlaşmaya bağlamak üzere bir araya gelecek.