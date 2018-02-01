'İklim Değişikliği Askeri Üsleri Tehdit Ediyor'

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapılan bir çalışmaya göre, ABD'ye ait askeri üslerin neredeyse yarısı iklim değişikliğinden kaynaklanan sert hava olaylarının tehdidi altında bulunuyor.

Pentagon'a göre, dünya genelinde ABD'ye ait 1.700 askeri üssü tehdit eden doğal felaketlerin başında kuraklık, rüzgar ve sel baskını geliyor.

Çalışmanın ardından yayınladığı raporda Pentagon, iklim değişikliklerinin ABD ordusunun faaliyet gösterdiği bölgelerde çevreyi yeniden şekillendirebilecek potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sıradışı hava olaylarının orduya ait stratejik tesisleri kullanılamaz hale getirmesinden ya da maliyeti yüksek ve yoğun insan gücü gerektiren iş yüklerine neden olmasından endişe edildiği kaydedildi.

Çalışmanın ortaya koyduğu bulgular ve Pentagon'un endişeleri Başkan Donald Trump'ın iklim değişikliği konusundaki tutumuyla örtüşmüyor. Başkan Trump her fırsatta iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel verileri sorguluyor.

Trump son olarak ABD'yi 2015 Paris İklim Anlaşması'ndan çıkartmıştı.

Pentagon'un çalışması dünya genelinde sayıları 3 bin 500'ün üzerindeki tüm ABD askeri tesislerini kapsıyor.

Hava olaylarından zarar gören ABD askeri varlıkları arasında hava sahaları, enerji alt yapısı, su sistemleri yer alıyor. İklim değişikliğinin ulusal güvenliğe oluşturduğu tehdidi gözler önüne seren raporun, Kongre üyelerinin de dikkatini çektiği belirtiliyor.