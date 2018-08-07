İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı

Uzmanlar domino etkisiyle küresel felaket yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.İklim konusunda çalışmalar yapan dört kurumun ortak bir araştırması sonucu yayınlanan rapora göre, küresel ısınma konusunda hedeflenen azami sıcaklık artışı sağlansa bile, Dünya yine de sıcaklıkların 4 ya da 5 santigrat derece artabileceği bir sera etkisi ile karşılaşabilir.

Stockholm Dayanıklılık Merkezi, Kopenhag Üniversitesi, Avustralya Ulusal Üniversitesi ve Potsdam İklim Etkisi Araştırmaları Enstitüsü'nden bilim insanlarının araştırması, küresel ısınmanın Sanayi Devrimi öncesi değerlerinden sadece 2 santigrat derece yukarıda sabitlenmesinin yetersiz kalabileceğini ortaya koydu.

Buna göre sıcaklık artışının 2 santigrat derecede sabitlenmesi bile küresel çapta başka süreçleri tetikleyebilir ve bir sürecin diğerine yol açması sonucunda domino etkisi gibi küresel bir felaket yaşanabilir.

Bu süreçler arasında kutup kuşaklarındaki permafrost, yani donmuş toprakların çözülmesi, okyanus tabanındaki metan hidratların yok olması, kara ve okyanuslardaki karbon tutucu rezervuarların zayıflaması ve kutuplardaki buzulların erimesi gibi eşikler bulunuyor.