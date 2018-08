İklim uzmanlarından küresel felaket uyarısı

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) isimli bilimsel akademik dergide yayınlanan raporun yazarlarından Johan Rockström, "Bu eşik noktaları bir çeşit domino etkisi yaratabilir. Birisi devrildiği zaman Dünya'yı bir diğerinin devrilmesine sürükleyebilir" şeklinde konuştu.

Bilim insanı, "Tüm domino taşlarının devrilmesini durdurmak çok zor ya da imkânsız hale gelebilir" ifadesini kullandı ve sera etkisi ile birlikte Dünya gibi yerlerin yaşanamaz hale gelebileceğini belirtti.

Küresel sıcaklık 1 derece arttı bile

Yapılan araştırmalara göre Dünya'nın ortalama sıcaklığı Sanayi Devrimi öncesine göre hâlihazırda 1 santigrat derece artmış durumda ve küresel ortalama sıcaklık her 10 yılda 0,17 santigrat derece artmaya devam ediyor.

2015 yılında Birleşmiş Milletler'e üye 196 ülkenin imzasıyla onaylanan Paris İklim Anlaşması uyarınca sera gazı salınımlarının azaltılması ve küresel sıcaklık artışının Sanayi Devrimi öncesi döneme göre azami 2 santigrat derecelik bir artışla sabitlenmesi hedefleniyor.