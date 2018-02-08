İktidarla Muhalefet Arasında Afrin ve Esat Anlaşmazlığı Sürüyor

Türkiye’de iktidar ve ana muhalefet partileri arasında Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın kapsamı hakkındaki görüş farklılığı operasyonun 19. günü itibariyle belirgin biçimde artmış görünüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün üç gazeteciyle yaptığı görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentine girmemesi gerektiğini söyleyerek bir kent savaşından uzak durulması mesajını verdi. Kılıçdaroğlu: “Afrin merkezine girmek doğru değil” Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya ve Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi ile birlikte Kılıçdaroğlu ile görüşen Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, CHP liderinin sözlerini şöyle aktardı: “Türkiye, güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum. Kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı. Afrin’e, ‘terör örgütü Türkiye sınırına konuşlanmasın’ diye girdik. Daha derinlere inmenin mantığı yok. Daha fazla şehit veririz, yazıktır, günahtır. Türkiye’nin güvenliği nereye kadar olursa sağlanır, oturulur konuşulur. 15 kilometre, 20 kilometre. Biz terörü temizledik, bu bölge artık güvenli bölgedir, buraya Suriyeliler yerleşebilir. Onlara her türlü yardım da yapılır. Ev de yapılabilir. ‘Şurada sınır güvenliği sorunumuz var’ deniyorsa yine Suriye’deki ana aktörlere bilgi verilerek, görüşme uyumu da sağlanarak, Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır.”

Erdoğan: “1 milyon vatandaşını öldüren katille ne konuşacağız?” CHP liderinin “Afrin kent merkezine girilmesin” ve “Suriye’deki ana aktörlerle görüşerek uyum sağlansın” ifadelerine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 45. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı, “Askerimiz destan yazıyor. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Her türlü alçaklığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz hep beraber temizliyor. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? ‘Afrin'e gitmeyin, fazla içeri gitmeyin’. Senden mi alacağız emri? Bize milletimizin emri var, emri…Ona kalsa ‘Esed ile masaya oturun da işi konuşun’ diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz” dedi. CHP’li Özkoç: “Suriye rejimiyle irtibata geçilmeli”

Erdoğan’ın eleştirilerine rağmen bugün de CHP TBMM Grup Başkan Vekili Emin Özkoç da Kılıçdaroğlu’nun önerisini yineledi. Afrin merkezinin ‘sivillerin çok olduğu bir bölge’ olduğunu belirten Özkoç, hızla barışın sağlanarak Türkiye’deki Suriyeliler’in ülkelerine dönüşünün önünün açılmasını gerektiğini söyledi. Özkoç, “Türk askerleri, bizim evlatlarımız, orada hem Suriye'deki sivillerin daha özgür bir ortamda yaşayabilmesi için hem de kendi sınır bölgemizin güvenliği için harekat yapıyor. Evlatlarımız şehit düşüyor. Peki, Suriyeli gençler Türkiye'de ne yapıyor? Nargile tüttürüyorlar. Bizim gençlerimiz, askerlerimiz Türkiye sınırında hayatını kaybediyor. Bunun düşünülmesi gerekiyor. Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok. Ancak bir an önce barışın tesis edilmesi, Suriye rejimi ile irtibata geçilmesi, oradaki terör odaklarıyla ilgili kalıcı çözümler alınması ve Suriyeli mültecilerin de bir an önce kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor” dedi. Erdoğan: “3,5 milyon (Suriyeliyi) biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok”