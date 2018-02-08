İktidarla Muhalefet Arasında Afrin ve Esat Anlaşmazlığı Sürüyor

Türkiye’de iktidar ve ana muhalefet partileri arasında Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nın kapsamı hakkındaki görüş farklılığı operasyonun 19. günü itibariyle belirgin biçimde artmış görünüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün üç gazeteciyle yaptığı görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin kentine girmemesi gerektiğini söyleyerek bir kent savaşından uzak durulması mesajını verdi.
Kılıçdaroğlu: “Afrin merkezine girmek doğru değil”
Habertürk gazetesinden Muharrem Sarıkaya ve Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi ile birlikte Kılıçdaroğlu ile görüşen Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, CHP liderinin sözlerini şöyle aktardı: “Türkiye, güvenliğini alabilecek noktaya kadar gitmeli ama ben Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyorum. Kenti ele geçirmek gibi bir düşünce olmamalı. Afrin’e, ‘terör örgütü Türkiye sınırına konuşlanmasın’ diye girdik. Daha derinlere inmenin mantığı yok. Daha fazla şehit veririz, yazıktır, günahtır. Türkiye’nin güvenliği nereye kadar olursa sağlanır, oturulur konuşulur. 15 kilometre, 20 kilometre. Biz terörü temizledik, bu bölge artık güvenli bölgedir, buraya Suriyeliler yerleşebilir. Onlara her türlü yardım da yapılır. Ev de yapılabilir. ‘Şurada sınır güvenliği sorunumuz var’ deniyorsa yine Suriye’deki ana aktörlere bilgi verilerek, görüşme uyumu da sağlanarak, Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorundadır.”
Erdoğan: “1 milyon vatandaşını öldüren katille ne konuşacağız?”
CHP liderinin “Afrin kent merkezine girilmesin” ve “Suriye’deki ana aktörlerle görüşerek uyum sağlansın” ifadelerine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 45. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı, “Askerimiz destan yazıyor. 1028 terörist etkisiz hale getirildi. Her türlü alçaklığa rağmen bölgeyi adım adım teröristlerden askerimiz, milletimiz hep beraber temizliyor. Bunu Bay Kemal'e rağmen temizliyoruz. Ne diyor beyefendi? ‘Afrin'e gitmeyin, fazla içeri gitmeyin’. Senden mi alacağız emri? Bize milletimizin emri var, emri…Ona kalsa ‘Esed ile masaya oturun da işi konuşun’ diyor. 1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz” dedi.
CHP’li Özkoç: “Suriye rejimiyle irtibata geçilmeli”
Erdoğan’ın eleştirilerine rağmen bugün de CHP TBMM Grup Başkan Vekili Emin Özkoç da Kılıçdaroğlu’nun önerisini yineledi.
Afrin merkezinin ‘sivillerin çok olduğu bir bölge’ olduğunu belirten Özkoç, hızla barışın sağlanarak Türkiye’deki Suriyeliler’in ülkelerine dönüşünün önünün açılmasını gerektiğini söyledi.
Özkoç, “Türk askerleri, bizim evlatlarımız, orada hem Suriye'deki sivillerin daha özgür bir ortamda yaşayabilmesi için hem de kendi sınır bölgemizin güvenliği için harekat yapıyor. Evlatlarımız şehit düşüyor. Peki, Suriyeli gençler Türkiye'de ne yapıyor? Nargile tüttürüyorlar. Bizim gençlerimiz, askerlerimiz Türkiye sınırında hayatını kaybediyor. Bunun düşünülmesi gerekiyor. Bizim kimsenin sınırlarında gözümüz yok. Ancak bir an önce barışın tesis edilmesi, Suriye rejimi ile irtibata geçilmesi, oradaki terör odaklarıyla ilgili kalıcı çözümler alınması ve Suriyeli mültecilerin de bir an önce kendi ülkelerine dönmesi gerekiyor” dedi.
Erdoğan: “3,5 milyon (Suriyeliyi) biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok”
Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suriyeli mültecilerin en azından büyük bölümünün kendi evlerine geri dönmesi gerektiği konusunda hemfikir.
Ancak bunun Suriye devletiyle müzakere edilerek değil Afrin ve İdlib’te TSK’nın kontrolü sağlamasıyla mümkün olabileceği görüşünde: “Fırat Kalkanı ile ilk fiili müdahalemize başladık. 3 bine yakın DEAŞ'lıyı derdest ettik. 2 bin kilometrekarelik alanı kontrolümüz altına aldık. 135 bin mülteci kardeşlerimizin tekrar topraklarımıza dönmesini sağladık, oraları imar ettik. Şimdi de aynısını Afrin'de yapalım istiyoruz. Afrin olayını çözeceğiz, İdlib'i çözeceğiz ve mülteci kardeşlerimiz tekrar kendi topraklarına, evlerine dönsün istiyoruz. 3,5 milyonu biz burada ilanihaye saklayacak halimiz yok. Onlar da bir an önce kendi topraklarına dönmek istiyorlar. Bir kısmı burada kalabilir ayrı konu. Ama bu gerçeği görmemiz gerekiyor.”
Erdoğan: “Bu daha ısınma turu bile sayılmaz”
Daha önce birkaç kez operasyonun Menbiç’e doğru uzayabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı bu kez YPG/PYD’nin kontrolünde olan bu kentle ilgili herhangi bir yorumda bulunmasa da ABD Başkanı Trump’a mesaj yolladı: “’Terörist teröristle yok edilmez yanlış yapıyorsun Sayın Trump’ dedim kendisine. O yine onlara baktı. ‘Siz yolunuza biz yolumuza’ dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini göreceksiniz. Şu ana kadar yaptıklarımız daha ısınma turu bile sayılmaz. Asıl büyük ataklarımızı inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan 2019 kritik bir tarihtir. Bun böyle bilin. Artık bu ülkeye operasyon çekmek öyle kolay kolay olmayacaktır.”
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