İlahiyatçı Tarık Ramazan'a Fransa'da soruşturma

Paris Savcılığı, Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla birlikte Ramazan resmi olarak tecavüzle suçlanıyor.

İsviçre vatandaşı Ramazan iki gün önce Fransa'da gözaltına alınmıştı.

Fransa’da iki kadın 2009 ve 2012 yıllarında Ramazan'ın kendilerine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Çok sayıda İsviçreli kadın da Fransız medyasına yaptıkları açıklamalarda, 80'li ve 90'lı yıllarda Ramazan'ın tacizine uğradığını iddia etmişti. Bazıları, olayın meydana geldiği dönemde henüz reşit olmadığını dile getirmişti.

Suçlamaları reddeden Ramazan, karşıtlarının kendisine "komplo" kurduğunu ve bir "karalama kampanyası" ile karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Fransız adli makamları geçen yıl Ramazan hakkında tecavüz suçlamaları nedeniyle ön inceleme başlatmıştı. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, Ramazan hakkındaki iddialar arasında tecavüzün yanı sıra şiddet kullanma da bulunuyor.