HABER

İlahiyatçı Tarık Ramazan'a Fransa'da soruşturma

03.02.2018 14:37 | Son Güncelleme

Hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle Fransa'da gözaltına alınan Oxford Üniversitesi öğretim üyesi İlahiyat profesörü Tarık Ramazan'a Paris'te soruşturma açıldı.

İlahiyatçı Tarık Ramazan'a Fransa'da soruşturma

Paris Savcılığı, Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkındaki tecavüz suçlamaları nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturmayla birlikte Ramazan resmi olarak tecavüzle suçlanıyor.

İsviçre vatandaşı Ramazan iki gün önce Fransa'da gözaltına alınmıştı.

Fransa’da iki kadın 2009 ve 2012 yıllarında Ramazan'ın kendilerine tecavüz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu.

Çok sayıda İsviçreli kadın da Fransız medyasına yaptıkları açıklamalarda, 80'li ve 90'lı yıllarda Ramazan'ın tacizine uğradığını iddia etmişti. Bazıları, olayın meydana geldiği dönemde henüz reşit olmadığını dile getirmişti.

Suçlamaları reddeden Ramazan, karşıtlarının kendisine "komplo" kurduğunu ve bir "karalama kampanyası" ile karşı karşıya olduğunu savunuyor.

Fransız adli makamları geçen yıl Ramazan hakkında tecavüz suçlamaları nedeniyle ön inceleme başlatmıştı. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, Ramazan hakkındaki iddialar arasında tecavüzün yanı sıra şiddet kullanma da bulunuyor.

Tarık Ramazan kimdir?

İslam konusunda çok sayıda kitabı bulunan Oxford Üniversitesi Öğretim üyesi Tarık Ramazan, 2017 yılında hakkındaki iddialar sebebiyle üniversitedeki görevine ara vermişti.

Ramazan Müslüman Kardeşler'in kurucusu olan Hasan el Benna'nın torunu. İsviçre'de dünyaya gelen Ramazan İslam’ı “aşırı muhafazakâr ve siyasi” şekilde yorumladığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalıyordu. Aynı zamanda İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesi olarak da görev yapan Ramazan'a 2004 ve 2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri tarafından ülkeye giriş yasağı konulmuştu.

AFP/dpa, NS/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrol oyuncusu değişti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

'Bitirim Zeki' hayatını kaybetti!

Adnan Hoca maddesi

Adnan Hoca maddesi

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Beyaz Show'da Leyla Lydia Tuğutlu'yu utandıran gaf!

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

Yeşim Salkım'dan Seren Serengil'e ilginç sözlerle destek 'Köpeğe tecavüz eden...'

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

Yunanistan'dan skandal karar! Türkiye'nin iade talebine ret!

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

ABD sinyali verdi: Askeri operasyona hazırız

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Suriye'den Türkiye'ye çok sert Afrin uyarısı: Gereken yapılacaktır

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

8 genç, Nijeryalı üniversite öğrencisini döverek öldürdü iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

İtalya'da korkunç saldırı! Çok sayıda yaralı var

Kuzey Kutbu'nda hayata yeniden başlamak

Kuzey Kutbu'nda hayata yeniden başlamak

Yoksullaştığını söyleyenler çoğunlukta ama ekonomi politikalarından memnun olanların sayısı artıyor

Yoksullaştığını söyleyenler çoğunlukta ama ekonomi politikalarından memnun olanların sayısı artıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rihanna'nın samimiyeti dikkat çekti

Teröristler Afrin'den saldırdı! Yaralılar var

Teröristler Afrin'den saldırdı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.