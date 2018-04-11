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İlan verip bebeği satışa çıkardılar!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Rus anne, bebeğini ‘Satın alan kişi istediği gibi organlarını kullanabilir’ diyerek satışa çıkardı. Suçlamaları kabul etmeyen kadın ev arkadaşının kendisinden intikam almak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi

İlan verip bebeği satışa çıkardılar!

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Lyudmila Sadryeva (40), 4 bin 400 dolara bebeğinin organlarını ilanla bir Rus internet sitesi üzerinden satışa çıkarmakla suçlandı. İlanda “çocuğum çok sağlıklı ve alan kişi dilediği gibi kullanabilir” gibi ifadeler kullanıldı. İlanın sosyal medyada hızla yayılmasının üzerine, Rus polisi alarma geçti.

SUÇLAMALARI YALANLADI

Kadının ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı evine baskın düzenlendikten sonra gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen anne, anlaşamadığı ev arkadaşının ilanı ‘intikam’ için verdiğini öne sürdü.

Polise verdiği ifadede ölüm tehditleri aldığını ve çocuğunu bu yüzden okula götüremediği için şikayetçi olan Sadryeva, olaydan sonra kaçan ev arkadaşının yakalanmasını istedi.

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