'İlişkileri Etkileyen Hassasiyetlerin Giderilmesinde Mutabık Kaldık'

Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü Başkan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çarşamba günü yapılan telefon görüşmesi sonrasında kısa birer açıklama yaptılar.

Her iki açıklamanın aynı ifadeleri içerdiği görüldü. Beyz Saray'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Başkan Donald Trump bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini bir kez daha vurguladı, bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Her iki lider ortak stratejik sorunların ve ikili ilişkileri etkileyen kaygıların giderilmesinde ikili işbirliğini güçlendirme çabalarını arttırmayı taahhüt etti.”

Aynı açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden de geldi. Bu açıklamada da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede, NATO müttefiki ve stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemi teyit edilerek bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İki lider, müşterek stratejik sınamalar karşısında daha yakın işbirliği yapmak için atılan adımların sürdürmesi ve ikili ilişkileri olumsuz etkileyen hassasiyetlerin giderilmesi hususlarında mutabık kalmışlardır," denildi.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili sorular üzerine, ikili görüşmenin sadece açıklamada yer alan konularla sınırlı olmayabileceğini ve bu çerçevede ikili mekanizma toplantılarının da gündeme gelmiş olmasının mümkün olduğunu vurguladı.