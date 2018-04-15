İlk aile Bangladeş'ten Myanmar'a döndü

700 binden fazla Rohinga Müslümanı, evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.Myanmar hükümeti tarafından yapılan açıklamada ülkeye dönen aileye bir çeşit kimlik kartı verildiği belirtildi. Ancak, bu kart nüfusun çoğunluğunu Budistlerin oluşturduğu Myanmar'daki azınlıklar arasında yer alan Rohinga Müslümanlarına vatandaşlık hakkı verildiği anlamına gelmiyor. İleriki tarihlerde yeni ailelerin kabul edilip, edilmeyeceği konusunda da bir bilgi verilmedi.
Bangladeş ve Myanmar Ocak 2018'de geri dönüşlerin başlatılması için karar almış ancak bu karar yardım kuruluşlarının dönüş yapanların güvenliğinin sağlanamayacağı yönündeki endişeleri nedeniyle sekteye uğramıştı.
Geçtiğimiz cuma günü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Bangladeş hükümet yetkilileri ortak bir bildiri yayınlayarak geri dönüş sürecinin güvenli, gönüllü ve uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Rohinga Müslümanları nesillerdir Myanmar'da yaşamalarına rağmen ülke vatandaşı sayılmıyor. Müslüman azınlık seyahat özgürlüğü de dahil olmak üzere birçok temel insan hakkına sahip değil.
Myanmar'da yaklaşık 700 bin Rohinga Müslümanı, halkının çoğunluğu Budist olan Myanmar'dan karşı karşıya kaldıkları şiddet nedeniyle komşu Bangledeş'e kaçmıştı.
Sefalet çeken Myanmar'daki Müslümanlar dünyanın en zorluk çeken ve haklarında en fazla yasal işlem yapılan azınlıkları arasında yer alıyor. Myanmar lideri Aung San Suu Kyi yıllardır kötü muameleye tabi tutulan Rohinga Müslümanlarının sorunlarına eğilmemesi nedeniyle Batılı devletler tarafından eleştiriliyor.
AFP,AP/NS,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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