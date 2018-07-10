İlk Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair ilk üç Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Gazetede ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile de, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlarla Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı ise Korgeneral Metin Gürak oldu.
1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı.
192 sayfalık kararnamede Cumhurbaşkanı yardımcıları ve cumhurbaşkanına vekalet gibi başlıklar detaylandırıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.
Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Bilim, Eğitim ve Ekonomi gibi 9 ayrı politika kurulu oluşturulacak.
Kararnamede Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ve bakanlıkların hizmet birimleri de yer alıyor.
2 numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların 'ihdası, iptali ve kullanımına dair' esas ve usuller belirtildi.
15 madde ve geçici 1 maddeden oluşan 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar bulunuyor.
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