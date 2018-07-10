HABER

İlk Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

10.07.2018 07:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair ilk üç Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Gazetede ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile de Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kararnameler ile cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısı belirlendi.

İlk Cumhurbaşkanlığı kararnameleri yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair ilk üç Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gazetede ayrıca yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları ile de, Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığı'na getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlarla Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı ise Korgeneral Metin Gürak oldu.

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde, Cumhurbaşkanlığı teşkilatı hakkındaki düzenlemeler yer aldı.

192 sayfalık kararnamede Cumhurbaşkanı yardımcıları ve cumhurbaşkanına vekalet gibi başlıklar detaylandırıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Bilim, Eğitim ve Ekonomi gibi 9 ayrı politika kurulu oluşturulacak.

Kararnamede Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ve bakanlıkların hizmet birimleri de yer alıyor.

2 numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların 'ihdası, iptali ve kullanımına dair' esas ve usuller belirtildi.

15 madde ve geçici 1 maddeden oluşan 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde de üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar bulunuyor.

NSU kurban yakınları hayal kırıklığı içindeNSU kurban yakınları hayal kırıklığı içinde
Yorum: Londra’da kaos günleriYorum: Londra’da kaos günleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Erdoğan yeni kabineyi açıkladı! İşte bakan olan isimler! Yeni bakanlar kimler oldu? (Bakanlar Kurulu 2018)

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

İlginizi Çekebilir

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

Türkiye ve Azerbaycan'dan ortak karar! Darbeler indireceğiz!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

İngiltere'de belediye çalışanı, genç kadını sürükleyip tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Yeni kabine dış basında: 'Piyasalar Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nı iyi karşılamayacak'

Trump'ın yüksek mahkeme adayı belli oldu

Trump'ın yüksek mahkeme adayı belli oldu

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt oldu

İngiltere'nin yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt oldu

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda deney yapan Rus bilim insanları, uzaydan dönen bazı bakterilerin daha da saldırganlaştığını tespit etti

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

Taşlar yerinden oynuyor! Dışişleri Bakanı istifa etti!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İsrail tehdit etti: Çok sert karşılık verilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.