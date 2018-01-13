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İlk gay prensten sarayda büyük hamle

DÜNYA HABERLERİ | 13.01.2018 17:06 | Son Güncelleme 2 saat önce

Hindistan'ın LGBTİ savunucusu prensi Manvendra Singh Gohil, sarayda LGBTİ toplulukları kabul edecek.

İlk gay prensten sarayda büyük hamle

Hindistan'ın gay olduğunu açıklayan tek prensi Manvendra Singh Gohil, sarayın kapılarını eşcinsellere açıyor. International Business Times'in haberine göre Singh ülkede bir süredir gay hakları için mücadele ediyor.

Aileleri tarafından reddedilen LGBT'lere destek vermeyi amaçlayan Singh, "Hindistan'da bir aile sistemi var. Aileyle birlikte olmak şart koşuluyor, bu düzenden dışarı çıkmak istediğiniz anda toplumun sizi boykot edeceği söyleniyor. Sosyal bir dışlanma var. İnsanlar parasal olarak ailelerine bağlı" diye konuştu. Prens ayrıca ailesinden dışlanan insanlara 'sosyal ve finansal destek' vermek istiyor.

DÜNYANIN BİLİNEN İLK GAY PRENSİ

Hintli bir kraliyet ailesinin soyundan gelen Manvendra Singh Gohil, dünyanın bilinen ilk gay prensi. Gohil prens olur olmaz hükumete, eşcinselliği yasaklayan yasayı durdurmaları için çağrıda bulunmuştu.

Prens Manvendra Singh Gohil, 2006 yılında eşcinsel olduğunu açıkladığından beri medyanın ilgi odağı haline geldi. Fakat Gohil, ünlü olma durumunu LGBT aktivistliğine çevirerek, o zamandan bu yana, ülkesinde ki LGBT konularına dikkat çekmek için çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan LGBTİ gay prens

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