İlk Kabine Toplantısına Ekonomi Damgasını Vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği cumhurbaşkanlığı kabinesinin ilk toplantısında ekonomide yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri öne çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Orta Vadeli Ekonomik Planı’nın derhal hazırlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacağını söyledi. Kalın, “Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyon ile mücadele önceliklerimiz arasında yer alıyor. İhracat odaklı büyüme noktasında çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununla ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir” dedi. Albayrak: “Hedef enflasyonu en kısa zamanda tek haneye indirmek” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yayınladığı basın açıklamasında ekonomideki hedefleri ortaya koydu.

Albayrak, “Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak. Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program’da ilan edeceğiz. Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız” dedi. Temmuz ayında açıklanan Haziran ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) bir önceki yılın aynı ayına göre %23,71, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise bir önceki yılın aynı ayına göre %15,39 artış göstermişti. NATO bildirisi memnuniyet verici bulundu Kabine toplantısında 11 Temmuz’da Brüksel’de düzenlenen NATO zirvesinde kaleme alınan ortak bildiride yer alan Türkiye’ye dönük ifadeler de gündeme geldi.

İbrahim Kalın, bildiride bulunan “Türkiye'ye yönelik güney sınırından gelen tehditlere karşı önlemleri arttıracağız. Güneyden kaynaklanan artan güvenlik sorunlarına karşılık vermeyi amaçlayan Türkiye'ye yönelik güven verici önlemler, İttifak'ın güvenliğine bir bütün olarak katkıda bulunacak ve tam olarak uygulanacaktır” yönündeki ifadenin memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Kalın: “Çok çok olağanüstü bir durum olursa OHAL tekrar hayata geçebilir” Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Olağanüstü Hal’in 19 Temmuz’da yürürlükten kalkacağı yönündeki güçlü işareti teyit etti. Kalın, “OHAL'in uzatılmaması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin bir düşüncesi olmasın. Bu mücadele kararla devam edecek. Çok çok olağanüstü tehdit ile karşılaşmamız durumunda OHAL tekrar hayata geçebilir” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin ikinci yılı yaklaşırken Fethullah Gülen’in ABD’den iadesini beklediklerinin altını çizdi.

İbrahim Kalın, “Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz” dedi. Kabine toplantılarının haftada bir ya da iki haftada günde bir yapılmasının planlandığını söyleyen Kalın, yeni kurulan dokuz politika kurulunun da atamalar yapıldıktan sonra çalışmalarına başlayacağını belirtti. Erdoğan: “Yeni başlangıç yaptık, amacımız ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır” Kabine toplantısı öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk binasında bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise hedeflerinin Türkiye’yi Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine çıkarmak olduğunu söyledi.