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İlk kez açıkladı! Esad’ın ailesini sakladığı ülke

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2018 05:55 | Son Güncelleme

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Esad rejimine yönelik saldırıları sonrası, Esad ailesinin saklandığı ülkeyi ilk kez açıkladı.

İlk kez açıkladı! Esad’ın ailesini sakladığı ülke

Suriye'de Beşar Esad rejimine yakın ailelerle gerçekleşen bir toplantıda Esad`ın ailesine ilişkin bir soruyu cevapladığı aktarıldı.

Rus kaynakların iddiasına göre Esad toplantıda ailesinin Rusya'ya yerleştirildiğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Beşar Esad Rusya

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