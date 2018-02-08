İlk kez net kâr elde eden Twitter'ın hisseleri %25 yükseldi

Sosyal medya platformu Twitter, çeyreklik bazda ilk kez net kâr elde edince, şirketin hisseleri Wall Street'te yüzde 22 prim yaptı.

New York Borsası'nda işlem gören Twitter hisseleri 35 dolar seviyesine kadar çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Özellikle reklam gelirlerindeki artış ve ABD dışındaki pazarlardan gelen büyüme, Twitter'ın gelirlerini artıran iki önemli etken olarak gösteriliyor.

2017'nin dördüncü çeyreği için 732 milyon dolarlık gelir açıklayan Twitter, gelirlerinin yıllık bazda yüzde 2 arttığını açıkladı. Reuters haber ajansının yaptığı ankette 4. çeyrek geliri 686 milyon dolar olarak tahmin edilmişti.

Kullanıcı sayısı değişmedi

Her ne kadar ABD gelirleri yüzde 8 gerilese de, Twitter'ın dünya genelindeki gelir artışı yüzde 17'yi buldu.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı ise 91 milyon dolar oldu. Twitter 2016'nın 4. çeyreğinde 167 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Yatırımcılar, her ne kadar büyük bir sosyal medya platformu olsa da Twitter yönetimini elde edilen başarıyı kâra dönüştürememekle eleştiriyordu.