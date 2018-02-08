HABER

İlk kez net kâr elde eden Twitter'ın hisseleri %25 yükseldi

08.02.2018 18:49 | Son Güncelleme

Sosyal medya platformu, çeyreklik bazda ilk kez net kâr elde etti. Şirketin hisseleri Wall Street'te yüzde 22 prim yaptı.

İlk kez net kâr elde eden Twitter'ın hisseleri %25 yükseldi

Sosyal medya platformu Twitter, çeyreklik bazda ilk kez net kâr elde edince, şirketin hisseleri Wall Street'te yüzde 22 prim yaptı.

New York Borsası'nda işlem gören Twitter hisseleri 35 dolar seviyesine kadar çıkarak 3 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Özellikle reklam gelirlerindeki artış ve ABD dışındaki pazarlardan gelen büyüme, Twitter'ın gelirlerini artıran iki önemli etken olarak gösteriliyor.

2017'nin dördüncü çeyreği için 732 milyon dolarlık gelir açıklayan Twitter, gelirlerinin yıllık bazda yüzde 2 arttığını açıkladı. Reuters haber ajansının yaptığı ankette 4. çeyrek geliri 686 milyon dolar olarak tahmin edilmişti.

Kullanıcı sayısı değişmedi

Her ne kadar ABD gelirleri yüzde 8 gerilese de, Twitter'ın dünya genelindeki gelir artışı yüzde 17'yi buldu.

Şirketin dördüncü çeyrek kârı ise 91 milyon dolar oldu. Twitter 2016'nın 4. çeyreğinde 167 milyon dolarlık zarar açıklamıştı.

Yatırımcılar, her ne kadar büyük bir sosyal medya platformu olsa da Twitter yönetimini elde edilen başarıyı kâra dönüştürememekle eleştiriyordu.

Twitter'ın kullanıcı sayısının bir önceki çeyreğe göre değişim göstermemesi ise şirket açısından büyük bir sorun olarak görülmüyor ve bu durumun Twitter'ın sahte hesapları kapatma konusunda daha aktif bir politika izlemesinin bir sonucu olduğu ifade ediliyor.

İlk kez net kâr elde eden Twitter'ın hisseleri %25 yükseldi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Afrin'den son dakika gelişmesi! Sıcak temas sağlandı: 5 asker yaralı

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Başkan futbolcusuyla ilişkiye girdi

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

New York Times ortaya çıkardı! Şirvan Derviş'in odasında Öcalan'ın fotoğrafı var...

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Son dakika: ABD'den flaş Münbiç açıklaması

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

Survivor 2018 yarışmacısı Birsen Bekgöz bacak kaslarıyla dikkatleri çekiyor!

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: ABD IŞİD'e yardım ediyor

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Felaketin boyutu sabah olunca anlaşıldı!

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

IŞİD'in 'Beatles' hücresinin aranan son iki İngiliz üyesi yakalandı

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Avrupa'dan yaz saati kararı! Türkiye'den sonra...

Borsalarda Düşüş Devam Etti

Borsalarda Düşüş Devam Etti

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

AP'de Yaz Saati Uygulamasına Son Veren Tasarıya Onay

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

Hakan Atilla’nın Jüri Kararının Düşürülmesi Talebi Kabul Edilmedi

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

Ankara: AP'nin kararı yok hükmünde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.