İlk Kez Trump’ın Eski Bir Danışmanı Mahkeme Önüne Çıkıyor

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesini soruşturan federal yetkililerce banka ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yarın (31 Temmuz) mahkeme önüne çıkıyor. Manafort, Trump’ın danışmanları arasında mahkemeye çıkan ilk kişi konumunda bulunuyor.

Dava mali suçlarla ilgili olsa da, yargılanan kişi Trump’ın seçim kampanyasını 3 ay boyunca yönetmiş bir isim olduğu için davanın siyasi etkilerinin de olabileceği yorumları yapılıyor. Manafort, 2016 yılı Haziran ayında Clinton’ın kampanyasına zarar verici bilgiler öneren Ruslar’la görüşmeye katılan kişilerden de biriydi. Bu görüşme, özel savcı Robert Mueller’ın da 14 aydır sürdürdüğü soruşturmada en çok mercek altına alınan konular arasında yer alıyor.

Trump’ın eski danışmanı ve Manafort’un da uzun süre yanında çalışmış bir kişi olan Michael Caputo, “Benim tahminime göre bu duruşmada O.J. Simpson tarzı bir hareketlilik göreceksiniz. Başkanın duruşmaları izlemesini ve kamuoyu önünde yorumlar yapmasını umuyorum” dedi.