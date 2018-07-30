İlk Kez Trump’ın Eski Bir Danışmanı Mahkeme Önüne Çıkıyor

Başkan Donald Trump’ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort, Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesini soruşturan federal yetkililerce banka ve vergi dolandırıcılığı suçlamalarıyla yarın (31 Temmuz) mahkeme önüne çıkıyor. Manafort, Trump’ın danışmanları arasında mahkemeye çıkan ilk kişi konumunda bulunuyor.
Dava mali suçlarla ilgili olsa da, yargılanan kişi Trump’ın seçim kampanyasını 3 ay boyunca yönetmiş bir isim olduğu için davanın siyasi etkilerinin de olabileceği yorumları yapılıyor. Manafort, 2016 yılı Haziran ayında Clinton’ın kampanyasına zarar verici bilgiler öneren Ruslar’la görüşmeye katılan kişilerden de biriydi. Bu görüşme, özel savcı Robert Mueller’ın da 14 aydır sürdürdüğü soruşturmada en çok mercek altına alınan konular arasında yer alıyor.
Trump’ın eski danışmanı ve Manafort’un da uzun süre yanında çalışmış bir kişi olan Michael Caputo, “Benim tahminime göre bu duruşmada O.J. Simpson tarzı bir hareketlilik göreceksiniz. Başkanın duruşmaları izlemesini ve kamuoyu önünde yorumlar yapmasını umuyorum” dedi.
Caputo, Trump’ın bu mesajlarla Amerikan halkına Mueller’ın soruşturmasını anlamalarına yardımcı olabileceğini söyledi. Hem Trump hem de Caputo, soruşturmayı “cadı avı” olarak niteliyor.
Savcıların duruşmada, Manafort’un lüks harcamalarının beyan ettiği vergi gelirleriyle bağdaşmaması ve banka dolandırıcılığı kapsamına giren eylemlerini gündeme getirmesi bekliyor.
Ohio Eyalet Üniversitesi’nde hukuk profesörü Joshua Dressler, 69 yaşındaki Manafort’a karşı delillerin güçlü göründüğünü ancak duruşmanın 78 yaşındaki yargıcı T.S. Ellis’in savcılara karşı sert tavırlarıyla bilindiğini ve davanın etrafındaki siyasi iklimin jürinin karar verirken oy çoğunluğunu sağlamasını zorlaştırabileceğini belirtti.
Hakkında 18 suçlama yöneltilen Manafort, bu suçlamaları kabul etmemişti. Sadece banka dolandırıcılığı ve komplo suçlamalarının bile her biri 30 yıl hapis cezası öngörüyor. Manafort suçlu bulunması durumunda ömrünün geri kalanını demir parmaklıklar arasında geçirmesi ihtimaliyle karşı karşıya.
Bazı hukuk uzmanları, Manafort’un, geçmişte kendisini “iyi biri” olarak niteleyen ve adil davranılmadığı görüşünü dile getiren Başkan Trump tarafından affedilebileceği ihtimalini düşünüyor olabileceğini belirtiyor.
12 üyeli jürinin seçilmesiyle başlayacak olan dava, Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in başkana karşı federal soruşturma yetkilileriyle işbirliği yapabileceği yönündeki tahminlerin güçlendiği bir döneme denk geliyor.
Manafort’un duruşmalarının en az 3 hafta sürebileceği tahmin ediliyor.
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