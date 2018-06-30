İlk ‘Millet Kıraathanesi’ Diyarbakır’da Açıldı

Bir yanda kitap okuyan gençler, bir yanda içeri taşınan kek kutuları. Birbirine tezat görünse de, bu artık hayatın bir parçası. Bu görüntüler, 24 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sıkça dile getirdiği ‘Millet Kıraathanesi’nden.
Erdoğan seçim vaadi olarak gündeme getirdiği millet kıraathaneleri, seçim sürecinde en çok konuşulan konulardan olmuştu. Rakipleri Erdoğan’ın vaadini ona karşı kullanmaktan geri durmadı. Seçimin üzerinden daha bir hafta geçmeden ilk millet kıraathanesi Diyarbakır’da açıldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bilgi evi, millet kıraathanesi adıyla hizmet vermeye başladı. Halk arasında kıraathane kahvehane anlamını taşısa da, burası bir kütüphaneyi andırıyor. Kütüphanede Rus klasiklerinden Diyarbakır’la ilgili kitaplara kadar yüzlerce eser bulmak mümkün.
Üstelik millet kıraathanesinde, Erdoğan’ın vadettiği gibi, çay ve kek de bedava. Kıraathane sorumlusu Metin Budak, içecek ve keklerin ücretsiz verildiğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Budak, “Cumhurbaşkanımızın 7 Haziran’daki söyleminden sonra belediye başkanımız talimatıyla büyükşehir belediyemizin bilgi evi bünyesinde millet kıraathanemizi açtık. Vatandaşlardın yoğun ilgisiyle karşılaştık. Her yaş grubundan gelip kitap okumakta. Kitapların sayfalarını çevirirken çay ve kahve yudumlamaktalar. Çay, kahve, kapalı su ve kek ikramlarımız. İkramlarımızın amacı vatandaşların yemek veya su ihtiyacını karşılamak için dışarı çıkmamaları. Bütün ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veriyoruz” dedi.
Osmanlıca bir kelime olan kıraathane, sohbetin yanı sıra kitap, dergi, gazetelerin de okunduğu yer anlamına geliyor. Buranın müdavimlerinin yaşlılar olacağı akla gelse de, millet kıraathanesine en çok öğrenciler ilgi gösteriyor.
Lise öğrenci Saime Dere, günün büyük bölümünü burada geçiriyor. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Dere, “Pazartesi gününden beri gelip ders çalışıyorum, 8’den 5’e kadar buradayım, verimli geçiyor. Evde çalışmaktansa burada çalışmak daha iyi” diye konuştu.
İlk kez gelen Elif Balcı ise kıraathaneyi beğenenlerden. Balcı, “İlk kez geliyorum ama memnun kaldım. Daha yeni bu hale geldi. Çalışma ortamı çok iyi, öğrenciyim çalışmak için çok muazzam ortam. Gençleri doyurabilecek kıvamda. Ortam serin, çay da veriyorlar, güzel yani. Beğendim sürekli geleceğim” şeklinde konuştu.
İlginin yoğun olması nedeniyle, kıraathaneye sık sık kek ve su kolileri taşınıyor.
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