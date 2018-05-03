‘İlkeler İttifakı’nda Pürüzler mi Yaşanıyor?

24 Haziran’daki genel seçimler için iktidar cephesinde AKP-MHP ittifakı karşısında muhalefette CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ittifak oluşturması kesinlik kazandı ancak pürüzler yaşandığı iddia ediliyor. Amerika’nın Sesi’nin edindiği bilgilere göre; muhalefette 4 siyasi parti arasındaki ittifakta temel ilke “demokrasi” olarak işaret edilecek. Kamuoyuna bunun sadece genel seçimlerde yüzde 10 ülke barajı engeli aşılarak TBMM’de Türkiye’nin çoğunluğuna temsil olanağı sağlanması amacı anlatılacak. Ancak ittifak açıklaması, öngörüldüğü gibi bugün gerçekleşmedi ve en erken 5 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşebilecek. Bunun nedeni olarak ise ittifak protokolünde halen “pürüzler” bulunduğu bilgisi işaret ediliyor. İttifak protokolü hazırlığında seçim vaatleri gibi ayrıntılar söz konusu olmayacak. Siyasi partiler, ittifak olarak kamuoyuna ortak vaatlerde bulunmayacakları gibi ortak miting gibi etkinler de planlamayacak. İttifakla Meclis’te halkın en doğru şekilde temsiline yol açılmasının amaçlandığının altı çizilecek. Dolayısıyla protokolde seçim barajı engeli vurgulanarak, Türkiye’nin temsili meselesi ön plana çıkarılacak.

Protokolde, ayrıca dört siyasi parti arasında milletvekili dağılımı meselesi de netleştirilecek. Milletvekili dağılımında söz konusu seçim bölgesinde oy oranları dağılımı esas alınarak, en adil şekilde vekil sayısının belirlenmesi hedefleniyor. Milletvekili seçiminde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu olmadığı için DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın aday listesinde seçilebilir bir yerden aday gösterilmesi üzerinde durulduğu da kaydediliyor. Ankara kulislerinde; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi (SP) ve Demokrat Parti (DP) arasındaki ittifak görüşmelerinde, en zorlu taraf Meral Akşener olarak ifade ediliyor. İttifak müzakereleri sırasında Akşener’in, “CHP’siz ittifak formülü” olarak İYİ Parti, SP ve DP şeklinde üçlü şeklinde olması yönünde ısrarcı olduğu iddia ediliyor. Bu noktada CHP ve SP’li isimlerce Akşener’e, AKP-MHP ittifakı karşısında olabildiğince farklı kesimleri kapsayacak şekilde hareket edilmesi mesajları verdiği kaydediliyor. Akşener’in, dörtlü ittifak modelini kabul etmekle birlikte kendi adaylığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde “ortak aday” yaklaşımına karşı çıktığı, İYİ Parti’nin ittifak gölgesinde kalması ihtimalinden rahatsızlığını dillendirdiği iddia ediliyor.

Muhalefet cephesindeki ittifakta HDP’nin dışarıda bırakılması konusunda ise, “terör” meselesi en önemli gerekçe olarak ileri sürülüyor. Bu bakımdan CHP, İYİ Parti, SP ve DP’nin, Kürt kökenli vatandaşlarda hayal kırıklığı ihtimali olsa dahi kendi tabanlarında oluşabilecek rahatsızlıktan dolayı ilk anda HDP’nin dışarıda kalmasında anlaşma sağladığı belirtiliyor. Bu arada muhalefette dörtlü ittifak açıklamasını liderler düzeyinde gerçekleştirerek, kamuoyuna güçlü mesaj verilmesi beklentisi ifade ediliyor. Ancak ittifakta henüz bu yönde anlaşma sağlanamadığı ve ittifak konusunu parti sözcüsü genel başkan yardımcıları düzeyinde ilerletme ihtimali de gündeme getiriliyor. Akşener’in kendi Cumhurbaşkanlığı adaylığını geri plana düşürecek bir görüntü verilmesinden kaçındığı ve bu nedenle ittifak açıklamasında liderler görüntüsü olmayabileceği ifade ediliyor. Bu noktada, İYİ Parti kuruluşunda CHP’den geçiş yapmış ve geçen hafta CHP’li 15 milletvekili katılımını sağlayarak partiye 24 Haziran’a katılma kapısını açan isimlerden Parti Sözcüsü Aytun Çıray’ın, müzakerelerde olumlu sonuç için çabası vurgulanıyor.

Karamollaoğlu: “Milletin önündeki baraj engelini kaldırıyoruz” SP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adayı Temel Karamollaoğlu ise, TV5 ekranında Amerika’nın Sesi’nin aralarında bulunduğu medya kuruluşları temsilcilerince yöneltilen ittifak konusundaki sorularını yanıtladı. Karamollaoğlu, “Milletin önündeki yüzde 10 baraj engelini kaldırıyoruz. Bunu aslında bu seçim barajı konusunda bir işbirliği olarak görmek lazım. Her parti kendi Cumhurbaşkanlığı adayını da ilan ederken, sadece milletvekili seçimi için bir işbirliği yapıyor. Temsilde adalet sağlanması amaçlanıyor. AKP’nin dilinde ‘adalet’ ifadesi hep var fiilen adalet uygulanmıyor. Erken değil baskın seçim yapılıyor” dedi. Muhalefette bu dört parti arasında ilkeler konusunda anlaşmaya varıldığını vurgulayan Karamollaoğlu, demokrasi temelinde kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü, parlamenter sistem, yolsuzlukla mücadele gibi ilkeler olduğunu anlattı. Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı toplantısı ertelendi Bu arada Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday adaylığı için resmi başvurusunu gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, adaylık toplantısı ise ertelenmiş durumda. CHP’den geçiş yapmış milletvekilleri imzasıyla İYİ Parti Meclis Grubu olarak adaylık başvurusu yapılması seçeneğini reddeden Akşener, şimdi YSK’ya başvurduğu şekilde en az 100 bin seçmen imzası toplamak için harekete geçti. Akşener’in adaylığı için en az 100 bin imza toplanması konusunda İYİ Parti tarafından kısa bir videolu mesaj da yayımlandı. Seçmenlere Akşener için nasıl imza vermeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Akşener gibi imza toplama arayışındaki SP adayı Karamollaoğlu ise, YSK’nın konuya ilişkin hazırlıklı olmadığını ifade etti. Karamollaoğlu’na göre; YSK, ilk kez uygulanacak 100 bin seçmen imzasıyla Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmesi konusunda il ve ilçe seçim kurullarında yürütülecek süreç konusunda vatandaşlara henüz yeterli bilgilendirme yapamadı. Karamollaoğlu, “YSK seçime hazır idi. Ancak genel seçimler veyahut da yerel seçimler gibi süreçler hazır aslında. YSK, normal koşullarda 55 gün içerisinde her zaman seçime gidebileceğini vurgular. Ama şimdi ilk kez en az 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığı Seçimi için aday gösterilmesi söz konusu. YSK için bir ilk söz konusu” diye konuştu. CHP’li Özel: “Bu ittifak demokrasi yürüyüşümüzde mihenk taşı” Muhalefette ittifak görüşmelerini yürüten isimlerden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, ittifakta hangi ilkeler çerçevesinde uzlaşma sağlandığına bakılması gerektiği görüşünü dile getirdi. CHP adına Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Muharrem Erkek’in işin hukuki boyutuyla ittifak müzakeresini sonuçlandıran isimler olduğunu da vurgulayan Özel, ittifak protokolü açıklanmasıyla soru işaretleri kalmayacağı düşüncesinde.