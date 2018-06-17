İltica çatlağı sonrası Merkel'den Avrupa'da çözüm arayışı

Merkel'in ikili anlaşma yapmak istediği iddia ediliyor.Sıkı mülteci politikaları uygulamadığı gerekçesiyle kardeş partisi CSU tarafından eleştirilen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, sığınmacı krizinden etkilenen bazı Avrupa ülkeleriyle özel bir görüşme yapmak istediği bildirildi. Alman Bild gazetesi, 28-29 Haziran'da Avrupa Birliği liderlerini bir araya getirecek zirve öncesinde Merkel'in konuyu ele almak istediğini belirtti.

Avrupa Birliği ülkelerinden hükümet kaynaklarını haberine kaynak gösteren Bild, Merkel'in Yunanistan, İtalya ve Avusturya ile çözüm seçeneklerini görüşmek istediğini bildirdi.

Gazeteye konuşan İtalyan hükümetinden bir yetkili, "Henüz bir anlaşma sağlamadık. Plan aşamasında. Ayrıca bu özel zirvenin ne zaman olacağı da belirsiz" dedi. Toplantıya İspanya ve Balkan ülkelerinin katılıp katılmayacağının belirsiz olduğu da aktarıldı.

Konuya ilişkin Reuters'da yer alan habere göre Merkel, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerle Türkiye'yle AB arasında 2016'da varılan mülteci anlaşmasına benzer ikili anlaşmalar sağlamanın peşinde. Merkel'in, mülteci politikası nedeniyle görüş ayrılığı yaşadığı kardeş partisi CSU'dan iki hafta süre istediği belirtiliyor.