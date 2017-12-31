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İlticacı askerle ilgili yeni gelişme

31.12.2017 15:50 | Son Güncelleme 9 saat önce

Yunan hükümeti 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan ve iltica başvurusu kabul edilen bir askerin mülteci statüsünün iptal edilmesi için harekete geçti.

Atina, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan ve iltica başvurusu kabul edilen bir askerin mülteci statüsünün geri alınması için girişim başlattı.

Başbakanlık bürosundan cumartesi akşamı yapılan açıklamada, ilgili kuruma bu amaçla bir dilekçe gönderildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Yunanistan'ın konuyla ilgili olarak şimdiye kadarki tutumunu sürdürdüğü bilgisine de yer verildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye'deki darbe girişiminde yer alanların Yunanistan'da hoş karşılanmadığını birçok kez resmi olarak dile getirmişti.

Yunan televizyon kanalı Skai cumartesi günü, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Yunanistan’a kaçan sekiz askerden birinin iltica talebinin kabul edildiğini duyurmuştu. Söz konusu askerin iltica başvurusu Türkiye’de kendisini adil ve insan hakları temelinde bir yargılanma süreci beklenmediği gerekçesiyle kabul edilmiş, asker cumartesi günü serbest bırakılmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı gelişmeleri cumartesi akşamı ağır bir dille kınamış, yapılan açıklamada "15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" ifadesine yer verilmişti. Açıklamada ayrıca adımın siyasi olduğu ve ikili ilişkiler ile bölgedeki işbirliğine etkileri olacağı vurgulanmıştı.

15 Temmuz’dan sonra Yunanistan’a kaçan sekiz askerdan yedisinin sığınma başvurularına ilişkin süreç ise devam ediyor. Yunanistan'da Temyiz Mahkemesi Türk askerlerle ilgili nihai kararını ise mayıs ayı başında vermişti. Daha önce askerlerden altısının iadesini reddeden mahkeme, diğer iki askerin de iadesi konusunda Türkiye'ye olumsuz yanıt vermişti.

Konu iki ülke arasında uzun süredir büyük gerileme neden oluyor.

dpa/BW/HT

©Deutsche Welle Türkçe

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