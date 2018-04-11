HABER

IMF Başkanı: ‘Küresel Ticaret Dağılma Tehdidi Altında’

11.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaret sisteminin “dağılma” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu

IMF Başkanı: ‘Küresel Ticaret Dağılma Tehdidi Altında’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaret sisteminin “dağılma” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Lagarde Hong Kong’da yaptığı konuşmada, ülkelere “korumacılıktan uzak durmaları” çağrısında bulundu. Bu sözlerle Lagarde’ın, Washington’un ithal çelik ve alüminyumla diğer ürünlere ek gümrük vergileri getirme kararına atıf yapıyor olabileceği yorumları yapıldı. Çin de buna yanıt olarak ABD ürünlerine yeni gümrük vergileri getirme planlarını açıklamıştı. Bazı uzmanlar, bu yaşanan gerilimin bir ticaret savaşına kadar uzanabilecek bir sarmalı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Lagarde, ticaretin getirdiği faydaların bedellere göre çok ağır bastığını belirterek, serbest küresel ticaretin dünya genelinde aşırı yoksulluk içinde yaşayanların sayısını keskin biçimde düşürdüğünü söyledi. Lagarde ve diğer uzmanlar, ticaret savaşlarında herkesin kaybettiği görüşünü savunuyor.

Lagarde’ın açıklamaları Trump yönetimine yönelik eleştiri olarak algılansa da, IMF Başkanı, diğer ülkeleri ve özellikle de tahminen Çin’i, fikri mülkiyeti korumada daha iyi bir iş çıkarmaya çağırdı. Lagarde ayrıca, devletin sahipliğindeki şirketlere adil olmayan biçimde kazanç sağlayan politikalara son vermek dahil olmak üzere ekonomik reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Lagarde, küresel ekonominin güçlü bir yükselme dönemi yaşadığına işaret ederek, şimdi ülkelerin, gelişmekte olan ekonomilerde hizmet sektörünü açmak ve kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için dijital teknolojinin kullanımı yolunda daha fazlasını yapmak gibi ekonomik reformları yürürlüğe koymasının zamanı olduğunu söyledi. IMF Başkanı, ekonomik reformun, ticaret gerilimlerinden kaynaklanan belirsizlikler, belirsiz jeopolitik durum ve artan mali risklerden dolayı şimdi her zamankinden daha fazla aciliyet taşıdığını vurguladı.

Etiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandıEtiler'de hareketli dakikalar! Suç makinesi yakalandı
'Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz''Canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz'
Terör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldıTerör alarmı! Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

Suudi Arabistan'da üç güçlü patlama sesi!

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

İğrenç olay! 14 yaşındaki çocukla ilişkiye girdi

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

Suudi Arabistan duyurdu! 'İnsansız hava aracı düşürdük'

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

'Helikopter olayı' Yunanistan'da hükümet krizine mi yol açtı?

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.