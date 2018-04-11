IMF Başkanı: ‘Küresel Ticaret Dağılma Tehdidi Altında’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, küresel ticaret sisteminin “dağılma” tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Lagarde Hong Kong’da yaptığı konuşmada, ülkelere “korumacılıktan uzak durmaları” çağrısında bulundu. Bu sözlerle Lagarde’ın, Washington’un ithal çelik ve alüminyumla diğer ürünlere ek gümrük vergileri getirme kararına atıf yapıyor olabileceği yorumları yapıldı. Çin de buna yanıt olarak ABD ürünlerine yeni gümrük vergileri getirme planlarını açıklamıştı. Bazı uzmanlar, bu yaşanan gerilimin bir ticaret savaşına kadar uzanabilecek bir sarmalı tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Lagarde, ticaretin getirdiği faydaların bedellere göre çok ağır bastığını belirterek, serbest küresel ticaretin dünya genelinde aşırı yoksulluk içinde yaşayanların sayısını keskin biçimde düşürdüğünü söyledi. Lagarde ve diğer uzmanlar, ticaret savaşlarında herkesin kaybettiği görüşünü savunuyor.

Lagarde’ın açıklamaları Trump yönetimine yönelik eleştiri olarak algılansa da, IMF Başkanı, diğer ülkeleri ve özellikle de tahminen Çin’i, fikri mülkiyeti korumada daha iyi bir iş çıkarmaya çağırdı. Lagarde ayrıca, devletin sahipliğindeki şirketlere adil olmayan biçimde kazanç sağlayan politikalara son vermek dahil olmak üzere ekonomik reformların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.