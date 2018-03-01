IMF Başkanı’ndan ABD’deki Vergi Düzenlemesiyle İlgili Uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Amerika’da hayata geçirilen yeni vergi düzenlemesi konusunda hem olumlu hem de olumsuz etkiler öngördüğünü söyledi.

Lagarde, kısa vadede öngörülen büyümenin ABD ekonomisinin aşırı ısınması ve borçların sorunlu biçimde artması riskini de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.

Reuters’a demeç veren Lagarde, vergi kesintilerinin Amerika’nın büyüme oranını 2020’ye kadarki 3 yıllık süreçte yüzde 1,2 civarında yükseltebileceğini, bunun da küresel büyüme ve ticarete en az birkaç yıl boyunca fayda sağlayacağını belirtti.

Endonezya’yı bir haftalık ziyareti sırasında konuşan Lagarde, “ABD’de büyümenin daha yüksek seviyeye çıkması ve ABD’nin de çok açık bir ekonomi olması nedeniyle, bu durum muhtemelen ABD’den dünyadaki diğer ekonomilere talebi artıracak. Bu da olumlu bir gelişme” diye konuştu.

ABD’deki büyük şirketlerin vergilerini yüzde 35’ten yüzde 21’e çeken ve birçok vergi hükmünü basitleştiren kapsamlı yeni vergi düzenlemesi, IMF’nin Washington’a yönelik daha basit, daha etkili bir iş vergi yasası tavsiyesinin bir bölümünü karşılıyor. Ancak Lagarde, planın enflasyonu artırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.