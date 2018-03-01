IMF Başkanı’ndan ABD’deki Vergi Düzenlemesiyle İlgili Uyarı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Amerika’da hayata geçirilen yeni vergi düzenlemesi konusunda hem olumlu hem de olumsuz etkiler öngördüğünü söyledi.
Lagarde, kısa vadede öngörülen büyümenin ABD ekonomisinin aşırı ısınması ve borçların sorunlu biçimde artması riskini de beraberinde getirdiği uyarısında bulundu.
Reuters’a demeç veren Lagarde, vergi kesintilerinin Amerika’nın büyüme oranını 2020’ye kadarki 3 yıllık süreçte yüzde 1,2 civarında yükseltebileceğini, bunun da küresel büyüme ve ticarete en az birkaç yıl boyunca fayda sağlayacağını belirtti.
Endonezya’yı bir haftalık ziyareti sırasında konuşan Lagarde, “ABD’de büyümenin daha yüksek seviyeye çıkması ve ABD’nin de çok açık bir ekonomi olması nedeniyle, bu durum muhtemelen ABD’den dünyadaki diğer ekonomilere talebi artıracak. Bu da olumlu bir gelişme” diye konuştu.
ABD’deki büyük şirketlerin vergilerini yüzde 35’ten yüzde 21’e çeken ve birçok vergi hükmünü basitleştiren kapsamlı yeni vergi düzenlemesi, IMF’nin Washington’a yönelik daha basit, daha etkili bir iş vergi yasası tavsiyesinin bir bölümünü karşılıyor. Ancak Lagarde, planın enflasyonu artırma riski taşıdığı uyarısında bulundu.
Lagarde, “(Vergi düzenlemesinin) Büyüme üzerinde yapacağı canlandırıcı etki ve ABD ekonomisinin zaten tam kapasitede büyüyor olması nedeniyle, ekonomi üzerinde aşırı ısındırıcı etkisi de olabilir. Bu da ücretleri, enflasyonu artırabilir ve faiz oranlarının artmasıyla para politikasının daraltılmasına neden olabilir” değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankası FED’in yeni başkanı William Powell da Kongre’de katıldığı oturumda, bu yıl faiz oranları artışına “kademeli” yaklaşıma bağlı kalınacağını söyledi.
Lagarde, yine de daha yüksek faizlerin yükselen piyasalardan bazı sermaye çıkışlarına neden olabileceğini söyledi.
IMF Başkanı ayrıca ABD’nin bütçe açığı ve borçlarında artışın daha büyük bir endişe oluşturduğunu belirterek, bunun ülkedeki büyüme oranını 2022’den başlayarak düşürmeye başlayabileceğini kaydetti.
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