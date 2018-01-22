HABER

IMF Büyüme Tahminlerini Güncelledi Türkiye’ye Dokunmadı

22.01.2018 23:42 | Son Güncelleme 2 saat önce

IMF, Dünya Ekonomik Görünümü raporunu 2018 ve 2019 yılları için güncelledi. Raporda, Amerika’daki geniş kapsamlı vergi indirimlerinin dünyanın en büyük ekonomisine yönelik yatırımları muhtemelen güçlendireceği ve ana ticaret ortaklarına katkı sağlayacağı tespiti yapıldı.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünümü raporunu 2018 ve 2019 yılları için güncelledi. Raporda, Amerika'daki geniş kapsamlı vergi indirimlerinin dünyanın en büyük ekonomisine yönelik yatırımları muhtemelen güçlendireceği ve ana ticaret ortaklarına katkı sağlayacağı tespiti yapıldı.

Bununla birlikte IMF, ABD'nin büyümesinin, vergi indirimlerinin getirdiği geçici harcama teşviklerinin süresinin dolmaya başlayacağı 2022 yılından sonra muhtemelen zayıflamaya başlayacağı öngörüsünde bulundu.

IMF baş ekonomisti Maurice Obstfeld, vergi indirimlerinin ABD'nin cari işlem açığını genişletmesi, Amerikan dolarını güçlendirmesi ve uluslararası yatırım akışlarını etkilemesinin beklendiğini söyledi.

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu sırasında gazetecilere konuşan Obstfeld, mevcut ekonomik ivmenin kısa ömürlü etkenlerin birleşiminin bir yansıması olduğunu savundu ve "Siyasi liderler bunun farkında olmalı” diye konuştu.

Obstfeld, daha sonra yaşanacak düşük büyüme oranlarıyla, vergi indirimlerinden kaynaklı ekonomik kazançların da kaybedileceğini söyledi. Zira yatırım odaklılar başta olmak üzere geçici harcama teşviklerinin süresinin dolması ve artan federal borçların verdiği zarar, büyümeyi etkileyecek.

Obstfeld ayrıca, faiz oranlarındaki ani artışın bazı ülkelerin sürdürülebilir borçlarıyla ilgili soru işaretleri yaratacağına ve "yükseltilmiş” öz sermaye fiyatlarını bozucu düzeltmelere neden olabileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin bir buçuk trilyon dolarlık vergi reformunu onaylayarak görevdeki ilk yılının en büyük zaferine de imza atmış oldu. Amerikan şirketlerine yönelik vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e indiren reform, bireysel düzeyde de vergi yükünü geçici olarak hafifletti.

ABD ve Çin'deki büyümeye dikkat çeken IMF, 2018 ve 2019 yılları için küresel büyüme tahminini yüzde 3,9 olarak açıkladı. Geçen Ekim ayındaki tahmin yüzde 3,7 şeklindeydi.

2007 ile 2009 yılları arasındaki ekonomik gerileme sonrası ABD ekonomisi yavaş ama istikrarlı biçimde büyüdü. Geçen Ekim'de 2018 büyümesini yüzde 2,3 olarak öngören IMF, ABD için tahminini yüzde 2,7'ye revize etti. IMF, ABD'de ekonomik büyümenin 2019'da yavaşlayarak yüzde 2,5 olacağı tahmininde bulundu.

Özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda'nın iç ve dış piyasadaki talebine dikkat çeken IMF, bu bağlamda Euro bölgesinin 2018 yılı ekonomik büyüme tahminini 0,3 arttırarak yüzde 2,2'ye çıkardı.

IMF Türkiye için ise tahminini güncellemedi. Fon Ekim ayında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

IMF, Japonya'nın büyüme tahminini 0,5 puan yükselterek yüzde 1,2'ye çıkardı. Çin'in 2018 büyüme tahmini de Ekim'e göre 0,1 puan artarak yüzde 6,6 oldu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

'İkiniz de erkeğe benziyorsunuz' deyince çıldırdı!

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Afrin Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Nişanlı kızın sorusu Nihat Hatipoğlu'nu çaresiz bıraktı

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

Erol Köse'den Burak Özçivit'e çok sert eleştiri

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

ABD ve Rusya'dan art arda Afrin operasyonu açıklamaları: Türkiye'yi çıldırttı!

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Son dakika! TSK Afrin'i vururken YPG'den 'Türkiye'ye düşman değiliz' açıklaması

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Rusya: ABD, Türkiye ile Kürtler arasındaki çatışmayı kışkırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi... Türkiye'ye itidal çağrısı

BMGK sonrası açıklama Fransa'dan geldi... Türkiye'ye itidal çağrısı

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

ABD'den son dakika Afrin açıklaması: Güvenli bölge için Türkiye ile çalışabiliriz

Tüm dünya şokta! İdam edildikleri söyleniyordu, ortaya çıktılar

Tüm dünya şokta! İdam edildikleri söyleniyordu, ortaya çıktılar

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle

Türkiye’nin Salzburg başkonsolosluğuna saldırı!

Türkiye’nin Salzburg başkonsolosluğuna saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.