IMF Büyüme Tahminlerini Güncelledi Türkiye’ye Dokunmadı

Obstfeld, daha sonra yaşanacak düşük büyüme oranlarıyla, vergi indirimlerinden kaynaklı ekonomik kazançların da kaybedileceğini söyledi. Zira yatırım odaklılar başta olmak üzere geçici harcama teşviklerinin süresinin dolması ve artan federal borçların verdiği zarar, büyümeyi etkileyecek.

Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu sırasında gazetecilere konuşan Obstfeld, mevcut ekonomik ivmenin kısa ömürlü etkenlerin birleşiminin bir yansıması olduğunu savundu ve "Siyasi liderler bunun farkında olmalı” diye konuştu.

Uluslararası Para Fonu, Dünya Ekonomik Görünümü raporunu 2018 ve 2019 yılları için güncelledi. Raporda, Amerika'daki geniş kapsamlı vergi indirimlerinin dünyanın en büyük ekonomisine yönelik yatırımları muhtemelen güçlendireceği ve ana ticaret ortaklarına katkı sağlayacağı tespiti yapıldı.

Obstfeld ayrıca, faiz oranlarındaki ani artışın bazı ülkelerin sürdürülebilir borçlarıyla ilgili soru işaretleri yaratacağına ve "yükseltilmiş” öz sermaye fiyatlarını bozucu düzeltmelere neden olabileceğine dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin bir buçuk trilyon dolarlık vergi reformunu onaylayarak görevdeki ilk yılının en büyük zaferine de imza atmış oldu. Amerikan şirketlerine yönelik vergi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e indiren reform, bireysel düzeyde de vergi yükünü geçici olarak hafifletti.

ABD ve Çin'deki büyümeye dikkat çeken IMF, 2018 ve 2019 yılları için küresel büyüme tahminini yüzde 3,9 olarak açıkladı. Geçen Ekim ayındaki tahmin yüzde 3,7 şeklindeydi.

2007 ile 2009 yılları arasındaki ekonomik gerileme sonrası ABD ekonomisi yavaş ama istikrarlı biçimde büyüdü. Geçen Ekim'de 2018 büyümesini yüzde 2,3 olarak öngören IMF, ABD için tahminini yüzde 2,7'ye revize etti. IMF, ABD'de ekonomik büyümenin 2019'da yavaşlayarak yüzde 2,5 olacağı tahmininde bulundu.

Özellikle Almanya, İtalya ve Hollanda'nın iç ve dış piyasadaki talebine dikkat çeken IMF, bu bağlamda Euro bölgesinin 2018 yılı ekonomik büyüme tahminini 0,3 arttırarak yüzde 2,2'ye çıkardı.

IMF Türkiye için ise tahminini güncellemedi. Fon Ekim ayında Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5 büyüyeceği tahmininde bulunmuştu.

IMF, Japonya'nın büyüme tahminini 0,5 puan yükselterek yüzde 1,2'ye çıkardı. Çin'in 2018 büyüme tahmini de Ekim'e göre 0,1 puan artarak yüzde 6,6 oldu.