IMF: Türkiye hızlı büyümeyi ekonomik dengeleri tamir etmek için fırsata çevirmeli

Uluslararası Para Fonu IMF, Türkiye'nin 2017'de yakaladığı yüzde 7,4'lük güçlü büyüme performansını, başta cari açık ve enflasyondaki dengesizlikleri gidermek için fırsata dönüştürmesi gerektiğini söyledi.

Üye ülkelere düzenlenen rutin gözden geçirmesini tamamlayan IMF yetkilileri, hazırladıkları raporda makro ihtiyati tedbirlerin gevşetilmesiyle ekonomik büyümenin ivme kazandığı belirtiliyor.

Ekonominin bu yıl %4,5 büyümesini bekleyen IMF, ticari kredi büyümesinin hız kestiğini ve kredi garanti fonu sayesinde hızlanan kredi büyümesinin de 2017'nin sonundan itibaren yataya döndüğünü ifade ediyor.

Her ne kadar bankaların takipteki alacaklarının düşük oranlarda kaldığı vurgulansa da Türk bankalarının kredi kalitesinde zayıflama gözlendiği ve bankaların 2017'de elde ettiği güçlü kârlarla oluşan sermaye tamponunun eridiği uyarısı yapılıyor.

IMF, "2018'de büyümenin yüzde 4,5'e gerilemesi beklenirken, enflasyon hedefin oldukça üzerinde kalmaya devam ediyor. Cari açığın da yüksek seyretmeye devam etmesi bekleniyor" deniyor.