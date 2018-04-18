IMF Türkiye için Büyüme Beklentisini Yükseltti

Raporda Türkiye için finansal tablolardaki para birimi uyuşmazlıkları ve döviz kuru riskine maruz kalınmasının acil öncelik olduğu uyarısı yapıldı. Ayrıca kısa vadeli borçlanmaya aşırı bağımlılığın engellenmesiyle öteleme riskinin azaltılmasının önemi ifade edildi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) her yıl iki kez yayınladığı "Küresel Beklentiler ve Politikalar" raporunda Türkiye’nin 2018 büyüme beklentisini yüzde 4,3’ten yüzde 4,4’e yükseltti. 2019 büyüme beklentisini ise yüzde 4,3’ten yüzde 4,0’a çekti.

Ekonomistler Trump yönetiminin Çin ve Amerika’nın diğer ticaret ortaklarına gümrük vergisi uygulayarak Amerikan ürünlerine misilleme vergileri konmasına neden olmasından, böylece talebi azaltarak ekonomik büyümeyi baskılamasından endişe ediyor.

Obstfeld ve meslektaşları 2008’deki ekonomik durgunluktan çıkmak için yapılan düşük faiz oranları gibi ekonomiyi canlandırma çabalarının artık sona ermesinden de kaygılı. Uzmanlar küresel ekonomik büyümenin yüzde 2,9 oranında olacağını öngörüyor ve büyüme oranının olumlu olduğu bu dönemde ekonomilerin gelecekte yaşanacak olumsuzluklarla mücadele için vergi ve diğer politikalarda değişiklik yapılmasının doğru zamanı olduğunu kaydediyor.