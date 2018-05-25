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IMF’den Türkiye Açıklaması: ‘Merkez Bankası Bağımsız Olmalı‘

25.05.2018 22:00 | Son Güncelleme

St. Petersburg’da Bloomberg TV’nin küresel piyasalarla ilgili sorularını yanıtlayan IMF Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahale ettiği iddialarıyla ilgili “herkes iyi olduğu işi yapmalı” yanıtını verdi

IMF’den Türkiye Açıklaması: ‘Merkez Bankası Bağımsız Olmalı‘

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında değer kaybetmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. St. Petersburg’da Bloomberg TV’nin küresel piyasalarla ilgili sorularını yanıtlayan IMF Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na müdahale ettiği iddialarıyla ilgili “herkes iyi olduğu işi yapmalı” yanıtını verdi.

Arjantin’in IMF kredisi için yaptığı başvuruyu değerlendiren Lagarde’a Türkiye de soruldu. Lagarde, Türkiye’nin Arjantin'den farklı olarak piyasanın baskı altında olduğunu ve TL’nin son birkaç ayda çok değer kaybettiğini söyledi. Buna gerekçe olarak da siyasetçilerle ile Merkez Bankası arasında uyumsuzluğu gösterdi.

“Erdoğan’a mesajınız ne?”

Bloomberg TV sunucusu bu yanıt üzerine Lagard’a “Siyasi liderlerden kastınız Bay Erdoğan mı?” diye sordu. Lagarde, bu soruya “Tüm siyasetçiler, merkez bankalarını, yapmak zorunda oldukları işleri yapabilmeleri konusunda serbest bırakarak, bağımsızlığını sağlamalıdır” yanıtını verdi.

Yapılan bazı yorumların, uluslararası kamuoyu ve yatırımcıları tetikte olmasına yol açtığını kaydeden IMF lideri, Merkez Bankası’nın talimat altında olduğu algısı yarattığını söyledi.

Bu yanıt üzerine Bloomberg sunucusu “Sayın Erdoğan’a mesajınız ‘lütfen Merkez Bankası’ndan uzan durun’ mu olur?” dedi. Lagarde bu soruya da “Bence herkes en iyi olduğu işi yapmalı ve merkez bankası başkanları da genelde işlerinde iyidir. Özellikle de faiz belirleme gibi konularda ellerinde güçlü araçlar var. Bu nedenle uzmanlara bırakmak en iyi olacaktır” şeklinde yanıt verdi.

“Beklenen bir durumdu”

Nisan’daki Bahar toplantılarında Dolar’ın güçlendiğini ve Amerika’da para politikalarının sıkılaştırıldığını belirttiklerini kaydeden IMF Başkanı, bunun da bazı gelişmekte olan ülke piyasalarından büyük ihtimalle para çekilmesi yaşanacağı tahminlerini de hatırlattı.

IMF Başkanı, bu durumun da gerekli önlemleri almayan bazı gelişmekte olan ekonomilerde düzeni sarsmasının da beklenen bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

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