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IMF’den Türkiye’ye: ‘Merkez Bankası Bağımsız Olmalı’

13.07.2018 00:50 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’deki yeni hükümete Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığını garanti altına alması çağrısında bulundu

IMF’den Türkiye’ye: ‘Merkez Bankası Bağımsız Olmalı’

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye’deki yeni hükümete Merkez Bankası’nın tam bağımsızlığını garanti altına alması çağrısında bulundu.

Haftalık basın brifinginde Türk ekonomisiyle ilgili de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rice, hükümetin sağlam ekonomik politikalara bağlı kalmasının önemini vurguladı.

Rice şöyle konuştu:

“Son dönemki piyasa oynaklığı ışığında, yeni yönetimin sağlam ekonomik politikalara, makroekonomik istikrarı geliştirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya bağlılık gösterirken, bir yandan da fiyat istikrarını güvenceye alma görevini yerine getirmesinde Merkez Bankası’nın tam operasyonel bağımsızlığını garanti altına alması gerekecek.”

Rice, sağlam politikalara ve bu politikaların uygulanmasına bağlılığın olmasını temin etmede Türk yetkililerle birlikte çalışmaya odaklanacaklarını sözlerine ekledi.

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