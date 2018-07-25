'İmkansız Burger'a İlgi Artıyor

Impossible Foods adlı firma, yıllarca süren araştırmalar ve yatırımcılardan gelen 400 milyon dolarlık fonlar sayesinde vegan beslenenler açısından piyasanın en çok rağbet gören ürünü olan etsiz burgeri üretti. California'daki şirketin amacı, et tüketenlerin aldığı hazzı doğal ve organik seçeneklerle veganlara da tattırmak. Firmanın ürünleri kolesterol, antibiyotik, hormon, bakteri ya da et içermiyor.

Ete benziyor, mangalda cızırdıyor, tadı da tıpkı et gibi, ama et değil.

Impossible Burger, İmkansız Burger, tamamen bitkisel. Sığır etinden üretilen burger için gereken kaynakların çok daha azıyla üretimi mümkün olan bu ürün, vegan olmayanların da tercihi.

Vergan burgerin dört ana maddesi var: buğday, protein kaynağı. Patates proteiniyse burgeri birarada tutmayı sağlıyor. Hindistan cevizi özü, burgere sululuk veriyor. Üründe ayrıca özel bir içerik de var.

David Lee, ”Bu içeriği kullanan tek gıda firması biziz. Buna kısaca heme diyoruz. Bu madde, hayvanların kanında olduğu gibi bitkilerde ve başka herşeyde var. Bir bitkide doğal olarak oluşan bir kaynaktan bu maddeyi elde etmeyi başardık. Böylelikle sadece sığır etinden elde edilen bir burgerin özelliklerine sahip bitki bazlı bir burger ürettik,” diyor.