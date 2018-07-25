'İmkansız Burger'a İlgi Artıyor

Impossible Foods adlı firma, yıllarca süren araştırmalar ve yatırımcılardan gelen 400 milyon dolarlık fonlar sayesinde vegan beslenenler açısından piyasanın en çok rağbet gören ürünü olan etsiz burgeri üretti. California'daki şirketin amacı, et tüketenlerin aldığı hazzı doğal ve organik seçeneklerle veganlara da tattırmak. Firmanın ürünleri kolesterol, antibiyotik, hormon, bakteri ya da et içermiyor.
Ete benziyor, mangalda cızırdıyor, tadı da tıpkı et gibi, ama et değil.
Impossible Burger, İmkansız Burger, tamamen bitkisel. Sığır etinden üretilen burger için gereken kaynakların çok daha azıyla üretimi mümkün olan bu ürün, vegan olmayanların da tercihi.
Vergan burgerin dört ana maddesi var: buğday, protein kaynağı. Patates proteiniyse burgeri birarada tutmayı sağlıyor. Hindistan cevizi özü, burgere sululuk veriyor. Üründe ayrıca özel bir içerik de var.
David Lee, ”Bu içeriği kullanan tek gıda firması biziz. Buna kısaca heme diyoruz. Bu madde, hayvanların kanında olduğu gibi bitkilerde ve başka herşeyde var. Bir bitkide doğal olarak oluşan bir kaynaktan bu maddeyi elde etmeyi başardık. Böylelikle sadece sığır etinden elde edilen bir burgerin özelliklerine sahip bitki bazlı bir burger ürettik,” diyor.
Los Angeles'taki vegan restoranı Crossroads Kitchen'ın sahibi ve şefi Tal Ronnen, bu ürünün gıda sektöründe çığır açtığını söylüyor: ”Bu ürün, tüketicilerin bitki bazlı burgerle ilgili tüm algısını değiştirdi. Sadece bitkisel kaynakları kullanan bir restoran olmamıza rağmen çoğunlukla vejeteryan olmayanlara hizmet veriyoruz. Bu ürün, vejeteryan olmayan müşterilerimiz arasında da çok popüler.”
İmkansız Burger'i müşterilerine sunan binlerce lokantadan biri olan gurme burger restoranı Umami Burger, talebin giderek arttığını bildiriyor.
Şirket yetkilisi David Lee için bu, çok iyi bir haber: ”Kurduğumuz ve işlettiğimiz firmanın etkilerinin uzaydan bile fark edilmesini istiyoruz. Amerika'dan sonra Hong Kong'da da faaliyet göstermeye başladık. Hong Kong sadece damak tadına düşkün olanların sevdiği bir yer değil, aynı zamanda Uzakdoğu'da gıdayla ilgili trendlerin kaynağı.”
Firmanın Oklahoma eyaletindeki yeni fabrikası, ayda beş buçuk milyon adet burger üretme kapasitesine sahip. Bu da İmkansız Burger'in gerek Amerika gerekse tüm dünyada daha çok restoranda müşterilere bir seçenek olarak sunulması anlamına geliyor.
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