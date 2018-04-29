"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı iki yılda yüzde 80 arttı

Bu rakam iki sene öncesine göre yüzde 80'lik bir artış anlamına geliyor.Almanya'da kendilerine "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) diyen aşırı sağcı oluşumun üyelerinin sayısında son iki yılda ciddi bir artış yaşandığı kaydedildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan (BfV) bir sözcünün Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada Alman devletini tanımayan, silahlanan ve bazıları şiddet eylemlerine başvuran, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşları" olarak nitelendiren aşırı sağcı hareketin yaklaşık 18 bin kişi tarafından desteklendiği belirtildi. Sözcü ayrıca 18 bin destekçinin 950'sinin aşırı sağcı olarak nitelendirildiğini aktardı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2016 yılındaki raporuna göre İmparatorluk Vatandaşları'nın sayısı 10 binken, aynı yıl devlet tarafından aşırı sağcı olarak nitelendirilen kişilerin sayısının ise 500 ile 600 arasında olduğu ifade edilmişti.

Bu rakamlara göre son iki yıl içerisinde İmparatorluk Vatandaşları'nın sayısı yüzde 80 civarında arttı.

Artışın nedeni sadece artan destek değil