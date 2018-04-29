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"İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısı iki yılda yüzde 80 arttı

29.04.2018 15:13 | Son Güncelleme

Anayasayı Koruma Teşkilatı Alman devletini tanımayan aşırı sağcı "İmparatorluk Vatandaşları"nı destekleyenlerin sayısının 18 bin olduğunu açıkladı.

Bu rakam iki sene öncesine göre yüzde 80'lik bir artış anlamına geliyor.Almanya'da kendilerine "Reichsbürger" (İmparatorluk Vatandaşları) diyen aşırı sağcı oluşumun üyelerinin sayısında son iki yılda ciddi bir artış yaşandığı kaydedildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'ndan (BfV) bir sözcünün Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada Alman devletini tanımayan, silahlanan ve bazıları şiddet eylemlerine başvuran, kendilerini "İmparatorluk Vatandaşları" olarak nitelendiren aşırı sağcı hareketin yaklaşık 18 bin kişi tarafından desteklendiği belirtildi. Sözcü ayrıca 18 bin destekçinin 950'sinin aşırı sağcı olarak nitelendirildiğini aktardı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2016 yılındaki raporuna göre İmparatorluk Vatandaşları'nın sayısı 10 binken, aynı yıl devlet tarafından aşırı sağcı olarak nitelendirilen kişilerin sayısının ise 500 ile 600 arasında olduğu ifade edilmişti.

Bu rakamlara göre son iki yıl içerisinde İmparatorluk Vatandaşları'nın sayısı yüzde 80 civarında arttı.

Artışın nedeni sadece artan destek değil

Ancak İmparatorluk Vatandaşları'ndaki bu artış hareketin aynı oranda yayıldığı ve destek bulduğu anlamına gelmiyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı sözcüsü bu harekete yönelik son yıllarda yapılan soruşturmalar ve özellikle 2016'da İmparatorluk Vatandaşları üyesi bir kişinin Bavyera'da bir polis memurunu öldürmesi ile bu harekete gönül veren ancak devlet tarafından bilinmeyen birçok insanın tespit edildiğini söyledi.

Sözcü hareketin üyelerinden yaklaşık bin 200'ünün silah sahibi olmak için ruhsatlarının bulunduğunu belirtti. Ayrıca Almanya'da yetkili kurumların 2017 başından bu yana 450 İmparatorluk Vatandaşları üyesinin silah ruhsatlarını iptal ettiği de aktarıldı.

İmparatorluk Vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni devlet olarak kabul etmiyor. Almanya'nın Batılı müttefikler tarafından hâlâ işgal altında olduğuna inanan bu hareket, Alman İmparatorluğu'nun İkinci Dünya Savaşı öncesindeki, yani 1937'deki sınırlarını geçerli sayıyor. Alman devletini tanımadıkları için de hiçbir kurumunu kabul etmiyor, vergi ödemeyi reddediyorlar. Kendilerine ait "devlet bölgeleri" oluşturduğunu öne süren İmparatorluk Vatandaşları üyeleri, bu yerleri "İkinci Alman İmparatorluğu", "Prusya Devleti" veya "Cermanya Prensliği" olarak adlandırıyorlar.

DW,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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