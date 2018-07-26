İmran Han Pakistan’da Zafer İlan Etti 

Eski bir kriket oyuncusu olan ve daha sonra politikaya atılan İmran Han, Pakistan’da yapılan genel seçimlerde zafer ilan etti. Han "yeni bir Pakistan" sözü verdi.

Pakistan’ın yeni başbakanı olması beklenen Han televizyondan halka seslendi ve “Allah’a şükür kazandık ve başardık. Allah’ın izniyle örnek olacağız” ifadelerini kullandı.

Pakistan seçim komisyonu resmi sonuçları açıklamadı ancak sandık çıkış anketleri ve televizyon kanalları Han’ın partisinin mecliste en fazla sandalyeyi kazandığını gösteriyor. Ancak Han’ın koalisyon kabinesi kurup kuramayacağı henüz netleşmiş değil.

Han’ın yeni Pakistan mesajı ülkedeki genç nüfusla ilgili. Birleşmiş Milletler verilerine göre nüfusun yüzde 64’ü 30 yaşın altında.

Televizyonları tahminine göre Han’ın partisi 270 sandalyeli mecliste 119 sandalye kazanıyor.

Sonuçların bu akşam netleşmesi bekleniyor.

