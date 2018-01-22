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'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

DÜNYA HABERLERİ | 22.01.2018 20:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

"Stephen Hawking’in Favori Yerleri" belgeselinin yayınlanan 2’nci bölümünde Fizikçi Stephen Hawking küresel ısınmanın Dünya’da yaşamı dayanılamaz hale getireceğini söyledi. Hawking, sera etkisi sorununun çözülememesi halinde Dünya’nın Venüs’ün kaderini yaşayacağını belirtti. Ünlü bilim adamı, iklim değişimine inanmayanların Venüs yolculuğunu kendisinin üstleneceğini söyledi.

'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

Hawking belgeselin ikinci bölümünde bir gezegene dair kötü bir sonucun ortaya nasıl çıkabileceğini anlatmak için Venüs örneğini gösterdi.

Hawking'in belirttiği üzere Venüs, pek çok açıdan Dünya'ya benziyor. Komşu gezegenimiz Dünya ile neredeyse aynı boyutta, Güneş'e biraz daha yakın ve bir atmosfere sahip. Bu yüzden de ünlü fizikçi, bir miktar CGI kullanımı ile Venüs'ü incelemek için bir ziyarette bulunuyor.

BİZİM GEZEGENİMİZİN SONUNUN DA VENÜS'E BENZEMESİNDEN ENDİŞELENİYOR

Ancak bu ziyaretin daha en başlarında Venüs'teki basıncın, Dünya'dakinin 90 katı – "bir denizaltıyı ezmek için yeterli" – olduğunu görüyor. Sıcaklık ise 480 santigrat derece civarında yer almakta. Bilim adamının belirttiği üzere sera gazlarının kontrolden çıkmasının sonucu bu olmakta ve Hawking, bizim gezegenimizin sonunun da bu olabileceğinden endişeleniyor.

Yapılan hesaplamalar ve önerilere göre bundan 4.5 milyar yıl önce Venüs de Dünya gibi suya sahipti. Ancak gezegenin ısınmaya başlaması ile atmosferdeki su buharı miktarı arttı. Bunun sonucu olarak daha fazla ısı gezegende hapis kaldı ve bu da daha fazla suyun buharlaşmasına yol açtı. Bu döngü, gezegendeki bütün okyanuslar kuruyana kadar devam etti.

"İKLİMİ REDDEDEN BİRİNE VENÜS'Ü ZİYARET ETMEYİ SÖYLEYİN"

Hawking kaliteli uzay giysisi ve uzay aracı – SS Hawking – sayesinde Venüs ziyaretinden zarar almadan geri dönmüş olsa da, bilimsel verileri reddedenler için biraz acı olabilecek bir çözüme sahip: "İklimi reddeden biri ile bir sonraki karşılaşmanızda, onlara Venüs'ü ziyaret etmeyi söyleyin. Masrafları ben karşılayacağım."

Hawking uzun bir süredir, gezegenimize çok kötü davrandığımızı, ve kısa bir süre sonra gezegeni terk etmek zorunda kalabileceğimizi söylemekteydi. Ancak ABD de dahil olmak üzere bazı ülke liderlerinin, bu kavurucu sıcaklıklardan Hawking kadar korkmadığı görülebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
dünya gezegen küresel ısınma Stephen Hawking

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
allah insani bence yanlışlıkla yaratti
@arjursum Allah insanı diğer yarattıklarından üstün olarak yarattı, zorla cehenneme gitmek isteyene kimse mani olamaz, beyinsiz adam.
herşey dönecek dolaşacak HAKKA VARACAK.öylede zaten.teknoloji yaşam gidişat en sonunda KURAN IN HAKİKATİNİN DELİLLERİNE VARACAK..iş işten geçmeden KURAN I KERİM E KULAK VERİP DÜŞÜNEREK HAKİKATİ İDRAK EDİP HZ.MUHAMMED İ ANLAMAYA ÇALIŞMALI PEYGAMBERLERİN HAYATLARINI İRDELEMELİ ANLAMALI DÜŞÜNMELİ..VE DÜNYANIN BİR İMTİHAN YERİ OLDUĞUNU APAÇIK GÖRÜP ALDANMAMALI BU DÜNYAYA.NE BU DÜNYA KALICI NEDE DÜNYADA İNSAN...düşünüp hakikati neden görmeyi arzu etmiyorsunuz?HERŞEY AYAN BEYAN ORTADA.bu dediğimi idrak ederek yaşarsan bişey kaybetmez kazanırsın,tersini yaşamanın sana ASLA FAYDASI YOK.GÖR BUNU!!GÖR..
hav hawking abim ölecek ölecez böylede ölecez bırak insanları tribe sokma yav ,;D
Karsilamayan...!
Stephan Hawking adına konuşuyorlar, sanki kendi konuşmuş gibi medyaya haber yapıyorlar. Zavallı adamın ne için sık sık ekranlara çıktığı, kimlerin hangi amaçla kendini böyle kamuoyunun gözleri önüne saldığını bilmiyor.
Adam haklı neredeyse Mart ayına giriyoruz malesef kar yağışı bazı bölgelerde yok bu normal değil
Sn hawking beni yollayın lütfen biktim bu dünyadan ...
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