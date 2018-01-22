'İnanmayan Venüs'e gitsin! Masraflar benden'

Hawking belgeselin ikinci bölümünde bir gezegene dair kötü bir sonucun ortaya nasıl çıkabileceğini anlatmak için Venüs örneğini gösterdi.

Hawking'in belirttiği üzere Venüs, pek çok açıdan Dünya'ya benziyor. Komşu gezegenimiz Dünya ile neredeyse aynı boyutta, Güneş'e biraz daha yakın ve bir atmosfere sahip. Bu yüzden de ünlü fizikçi, bir miktar CGI kullanımı ile Venüs'ü incelemek için bir ziyarette bulunuyor.

BİZİM GEZEGENİMİZİN SONUNUN DA VENÜS'E BENZEMESİNDEN ENDİŞELENİYOR

Ancak bu ziyaretin daha en başlarında Venüs'teki basıncın, Dünya'dakinin 90 katı – "bir denizaltıyı ezmek için yeterli" – olduğunu görüyor. Sıcaklık ise 480 santigrat derece civarında yer almakta. Bilim adamının belirttiği üzere sera gazlarının kontrolden çıkmasının sonucu bu olmakta ve Hawking, bizim gezegenimizin sonunun da bu olabileceğinden endişeleniyor.

Yapılan hesaplamalar ve önerilere göre bundan 4.5 milyar yıl önce Venüs de Dünya gibi suya sahipti. Ancak gezegenin ısınmaya başlaması ile atmosferdeki su buharı miktarı arttı. Bunun sonucu olarak daha fazla ısı gezegende hapis kaldı ve bu da daha fazla suyun buharlaşmasına yol açtı. Bu döngü, gezegendeki bütün okyanuslar kuruyana kadar devam etti.