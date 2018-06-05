İnce: ‘Candan Konuşan Birisi Lazım Camdan Değil’

CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayı Muharrem İnce, Ankara’daki meydanlardan seslenme turuna AKP’nin yıllardır yüksek oranda oy aldığı ve geçmişte 28 Şubat sürecinde odak noktası olan Sincan ilçesinden başladı.
Cumhuriyet’in ilk kuruluş yıllarında Balkan göçmeni ailelere yerleşim yeri olarak tahsis edilen noktalardan birisi olan Sincan ilçesi, uzun yıllar CHP’nin yüksek oranda oy aldığı ilçeyken Milli Görüş’ün güçlendiği 1980’lerden itibaren Ankara’nın İslami kimliği ön plandaki ilçesine dönüştü.
Sincan’da Lale Meydanı’nda gerçekleşecek miting öncesinde CHP’nin basın için ayırdığı araç ile diğer görevli araçlara trafik polislerince engelleme yapıldı. İlk önce basına meydana giriş izni verilmediğini kaydeden trafik polisi ekibi, sonrasında CHP’li görevlilerin meydanda sorumlu Emniyet personeline ulaşmasıyla araçlara geçiş izni verildi.
CHP’li aday İnce, Sincan ilçesindeki konuşmasında özellikle AKP’li kesimlere hitap etmeye çalıştı ve Türkiye’nin dışa bağımlı ekonomisi ile imam-hatip liseleri için vaatlerini sıraladı. "Bunlar Türkiye'yi Washington'dan yönetiyorlar. Ben Ankara'dan yöneteceğim Ankara'dan" diyen İnce, ekonomideki kur dalgalanması ve faiz artışını anımsatarak, AKP adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş başına geldiğinde dolar 1.30 Türk Lirası iken bugün 5 lira seviyesine ulaşmasını eleştirdi. Eğer Erdoğan yeniden seçilirse kurda artışın devam ederek 8 TL civarına yükselebileceğini kaydeden İnce, emeklilere de geçim sıkıntısına karşı kendisine ve CHP’ye oy verilmesini istedi. İnce, fizik öğretmeni olarak imam-hatip lisesinde de görev yaptığını belirterek, “Niye imam-hatip liselerini kapatayım? Sadece din dersi değil kelam gibi derslerde verebiliriz ancak çocuğuna din dersi okutmak isteğe bağlı olacaktır” yönünde mesajlarını paylaştı.
Erdoğan’ın prompter cihazı arızalandığında konuşmasına bir süre devam edememesini anımsatan İnce, “Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan birisi lazım, camdan değil. Birisi yazacak, sen de oradan okuyacaksın Kürt sorununu çözeceksin, mümkün değil” sözleriyle meydandan epeyce alkış aldı.
Eryaman’da camide siyaset uyarısı
İnce’nin Ankara’daki ikinci durağı Eryaman semti oldu. Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’da önce meydandaki Satuk Buğra Han Camii’nin avlusundan kendisini izleyenlere seslenen İnce, camii avlusundaki CHP’lilerden orada durmamalarını isteyerek, “Orası cami, camide siyaset olmaz. Bu tarafa gelin, camide, kışlada siyaset olmaz” uyarısında bulundu.
“CHP cami yıkıyor” iddialarına da tepki gösteren İnce, “Bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyor, deterjanla temizliyor. Nereye gitsem CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, temizliyorlar. Yapmaları lazım, onları kutluyorum” ifadesini kullandı.
Buradaki konuşmasında da ekonomiye ağırlık verdiği gözlemlenen İnce, Erdoğan’ın TV’de yüz yüze ekonomiyi tartışmaya davet ederek, “Ben yalnız geleceğim, sen danışmanlarınla gel istersen. Prompter al, prompterdan bilgiler aksın, sen de ezbere konuşuyormuş gibi yap. Gelebilir mi? Bence gelir. Ben bekleyeceğim. Başladığımızda 4 Mayıs'ta aramızda puan farkı baya vardı. Şu anda puan farkı at başı yarışa doğru gidiyor. Başlarken Allah şahittir şöyle başladım; 'İkinci tura kalalım, ikinci turda hesaplaşırız.' Bugün iş değişti, bugün birinci turda alacağız artık. Bu bir dip dalgası. Bu bir değişimin ruhu. Bu, bir milletin ayağa kalkışı, bu bir yenileşme hareketi” dedi. İnce, “Fabrikaları kapatacakmışım... Yalandan kim ölmüş? Fabrika kapatılır mı? SEKA'yı, Sümerbank'ı sen kapattın, sattın savdın. 16 yılda 500 kişinin çalıştığı bir tane fabrika yaptın mı? Göster bana" diyen İnce, "Bunlar, yakında ince hastalığa tutulacaklar” ifadelerini kullandı.
İnce’nin Eryaman’daki seslenişinde bazı gazetecilere yönelik kullandığı ifadeler de dikkat çekti. İnce, “Cumhurbaşkanı kavga etmeyecek, televizyonlara çıkacak ve gençlerle tartışacak. Kaşar gazetecilerle konuşmayacağım bile. Bugün o sarayın yalakası kaşar gazeteciler var ya, Cumhurbaşkanı olduğumda beni ilk ziyaret eden o kaşarlar olacak ama televizyonlara onlarla çıkmayacağım. Televizyonlara ailesinin şartlarından dolayı okuyamamış sanayi sitesindeki çırak, kalfa çocuklarla, atanamamış gariban ailelerin öğretmen çocuklarıyla çıkacağım. Onlara; ‘özgürce sorularınızı sorun’ diyeceğim” ifadelerini kullandı.
Parlamenter sisteme dönüş için 2 yıl vurgusu
Muharrem İnce, Eryaman’dan Batıkent’e geçişi öncesindeki mola yerinde gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 2 yıl içerisinde parlamenter sisteme geri dönüş yaklaşımındaki rahatsızlığı sorduğumuz İnce, “Restorasyon süreci o kadar sürebilir. Bakalım kısaltmaya çalışırız ama 2 yıldan önce olacağını pek sanmıyorum” yanıtını verdi.
İnce, ayrıca kendisi ve CHP yönetimine ait cep telefonlarına dinleme yapıldığını belirterek, “Yüzde yüz dinliyorlar. Eski alışkanlıklar. FETÖ ile ortak olduğu günlerde beraber dinliyorlardı şimdi (Erdoğan’ı kast ederek) yalnız dinliyor” dedi.
Sandık güvenliği için yardım istedi
İnce, üçüncü durağı ve CHP’nin yüksek oy aldığı Yenimahalle ilçesindeki Batıkent’te ise seçmenlerden yardım istediğini söyledi. “Yalova’da sabah oyumu kullanıp hemen Ankara’ya geleceğim. 50 bin avukatla geleceğim. Merak etmeyin YSK da kimse sizin oyunuzu çalamayacak” diyen İnce, seçmenlerden de sandık başında nöbet tutmalarını isteyerek, sandıklara son ana değin sahip çıkılması çağrısı yaptı.
Eryaman ve Batıkent gibi CHP’li seçmen nüfusu ağırlıklı olan yerlerde İnce’nin konuşması sırasında “siyasette değişim umudu” yaklaşımının ön planda olduğu gözlendi.
İnce, Ankara’daki turuna Yenimahalle merkezi, Keçiören ve Pursaklar’da devam etti.
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