İnce: ‘Candan Konuşan Birisi Lazım Camdan Değil’

CHP’li aday İnce, Sincan ilçesindeki konuşmasında özellikle AKP’li kesimlere hitap etmeye çalıştı ve Türkiye’nin dışa bağımlı ekonomisi ile imam-hatip liseleri için vaatlerini sıraladı. "Bunlar Türkiye'yi Washington'dan yönetiyorlar. Ben Ankara'dan yöneteceğim Ankara'dan" diyen İnce, ekonomideki kur dalgalanması ve faiz artışını anımsatarak, AKP adayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş başına geldiğinde dolar 1.30 Türk Lirası iken bugün 5 lira seviyesine ulaşmasını eleştirdi. Eğer Erdoğan yeniden seçilirse kurda artışın devam ederek 8 TL civarına yükselebileceğini kaydeden İnce, emeklilere de geçim sıkıntısına karşı kendisine ve CHP’ye oy verilmesini istedi. İnce, fizik öğretmeni olarak imam-hatip lisesinde de görev yaptığını belirterek, “Niye imam-hatip liselerini kapatayım? Sadece din dersi değil kelam gibi derslerde verebiliriz ancak çocuğuna din dersi okutmak isteğe bağlı olacaktır” yönünde mesajlarını paylaştı.

Erdoğan’ın prompter cihazı arızalandığında konuşmasına bir süre devam edememesini anımsatan İnce, “Cam durdu mu kendisi de duruyor. Diyarbakır'da Kürt sorununu çözmek için yürekten, ciğerden, candan konuşan birisi lazım, camdan değil. Birisi yazacak, sen de oradan okuyacaksın Kürt sorununu çözeceksin, mümkün değil” sözleriyle meydandan epeyce alkış aldı.

Eryaman’da camide siyaset uyarısı

İnce’nin Ankara’daki ikinci durağı Eryaman semti oldu. Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’da önce meydandaki Satuk Buğra Han Camii’nin avlusundan kendisini izleyenlere seslenen İnce, camii avlusundaki CHP’lilerden orada durmamalarını isteyerek, “Orası cami, camide siyaset olmaz. Bu tarafa gelin, camide, kışlada siyaset olmaz” uyarısında bulundu.

“CHP cami yıkıyor” iddialarına da tepki gösteren İnce, “Bütün CHP'li belediyeler camileri yıkıyor, deterjanla temizliyor. Nereye gitsem CHP'li belediyeler camileri yıkıyorlar, temizliyorlar. Yapmaları lazım, onları kutluyorum” ifadesini kullandı.

Buradaki konuşmasında da ekonomiye ağırlık verdiği gözlemlenen İnce, Erdoğan’ın TV’de yüz yüze ekonomiyi tartışmaya davet ederek, “Ben yalnız geleceğim, sen danışmanlarınla gel istersen. Prompter al, prompterdan bilgiler aksın, sen de ezbere konuşuyormuş gibi yap. Gelebilir mi? Bence gelir. Ben bekleyeceğim. Başladığımızda 4 Mayıs'ta aramızda puan farkı baya vardı. Şu anda puan farkı at başı yarışa doğru gidiyor. Başlarken Allah şahittir şöyle başladım; 'İkinci tura kalalım, ikinci turda hesaplaşırız.' Bugün iş değişti, bugün birinci turda alacağız artık. Bu bir dip dalgası. Bu bir değişimin ruhu. Bu, bir milletin ayağa kalkışı, bu bir yenileşme hareketi” dedi. İnce, “Fabrikaları kapatacakmışım... Yalandan kim ölmüş? Fabrika kapatılır mı? SEKA'yı, Sümerbank'ı sen kapattın, sattın savdın. 16 yılda 500 kişinin çalıştığı bir tane fabrika yaptın mı? Göster bana" diyen İnce, "Bunlar, yakında ince hastalığa tutulacaklar” ifadelerini kullandı.