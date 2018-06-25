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İnce, Erdoğan'ı aradı

25.06.2018 20:44 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayak, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti

İnce, Erdoğan'ı aradı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayak, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması nedeniyle tebrik etti

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