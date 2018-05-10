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İnce Hakkari'de mal varlığı beyanını paylaştı

10.05.2018 19:14 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari'de düzenlediği seçim mitinginde mal varlığı beyanını basınla paylaştı.

İnce Hakkari'de mal varlığı beyanını paylaştı

"Kimseyi dışlamayacağım" diyen İnce, 81 milyonun cumhurbaşkanı olmak istediğini söyledi.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Hakkari'de bir seçim mitingi düzenledi. "Tek Davam Türkiye!" sloganıyla düzenlenen mitingde İzmir Marşı eşliğinde kürsüye gelen İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte toplanan kalabalığı selamladı. Kalabalığa şapka atan İnce "Bizde ayrı gayrı yok. Sağa bir şapka veriyorsak, sola da bir şapka ortaya da bir şapka, herkese şapka" dedi.

"Dün Edirne'deydim, bugün Hakkari'deyim, akşam Trabzon'da Rize'deyim, yarın akşam Antalya'dayım" diyen İnce "Türkiye haritasını gözünün önüne getir, Edirne'den Hakkari'ye Rize'den Antalya'ya… Bir kardeşlik köprüsü kurmak için Hakkari'deyim" diye konuştu. "Türkiye'nin normalleşmeye, barışa, kardeşliğe, demokrasiye, özgürlüğe ihtiyacı olduğunu söyleyen İnce, "bunu hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan gerçekleştireceklerini" dedi.

Mitingde Demirtaş sevgisi

İnce'nin diğer cumhurbaşkanı adaylarına yaptığı ziyaretleri sayarken hapishanedeki cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğini söylemesini kalabalık coşkulu bir biçimde alkışladı. İnce'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da ziyaret ettiğini söylemesine ise kalabalık yuh sesleriyle tepki gösterdi. Dinleyicilerden Erdoğan'ı yuhalamamalarını isteyen İnce "Emeklilik günleri gelmiş birini yuhalamayın. Güzel gönderelim" dedi.

"Kimseyi dışlamayacağım" diyen İnce "Ben 81 milyonla barışmak istiyorum" diye konuştu. "Bayrak tektir. Onun için Türkün, Kürdün, Alevinin, Şafinin, Sünninin hepsinindir bayrak. Cumhurbaşkanı tektir. CHP'nin, HDP'nin cumhurbaşkanı olmaz. 81 milyonun cumhurbaşkanı olur" diyen İnce "Onun için benim adaylığım açıklandığında altı oku çıkardım Türk bayrağı taktım. Ben hepinizin cumhurbaşkanı olacağım" diye konuştu.

Türkiye'nin sorunlarını 3B ile çözeceklerini söyleyen İnce "Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz" diye konuştu. İnce "gönüllerde barış", "ekonomik büyüme", "gelirin adil bölüşümü" vurgusu yaptı.

"İnce hastalık korkusu"

"Muhafazakâr, başı kapalı insanlara CHP gelirse Muharrem İnce cumhurbaşkanı olursa sizin başörtünüzü çıkarır diyorlar" diyen İnce "Bakın bu yalan. Size söz veriyorum, 81 milyona. İster evinde tak, ister sokakta tak, ister devlette tak. Bunun geri dönüşü yoktur. Bu konu kapanmıştır. Bu konuyu yeniden tartışmanın bir anlamı yoktur" dedi. İnce "Bunları bir korku sardı. Saran korkunun adını biliyor musunuz? İnce hastalık korkusu" diye konuştu.

Mal beyanını açıkladı

Seçim mitingi sırasında kendisinin ve eşinin mal varlığı beyanını gazetecilere dağıtan İnce şunları söyledi:

"Şimdi bir ilk yapacağız. Geçen gün bana gariban cumhurbaşkanı adayı dedi. Ben Sayın Erdoğan'dan 5 ay fazla milletvekilliği yaptım. Ben ondan önce seçildim, o benden 5 ay sonra geldi, yani benim kıdemim 5 ay fazla ondan. Başbakanla milletvekilinin maaşı üç aşağı beş yukarı aynı. 16 senedir milletvekiliyim. Ben de o da. Bir tane çocuğum var. Eşim öğretmen. Evimiz kira değil. Babamızdan üç beş mal mülk bir şey vardı. O da rahmetli oldu. Türkiye'nin en ucundan Muharrem İnce'nin mal beyanını paylaşıyorum."

İnce "5 yıl sonra bir daha dağıtacağım, neyim artmış neyim azalmış. Size söz veriyorum; siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim" diye konuştu. Muharrem İnce ve eşinin 2 milyon 206 bin liralık mal varlığı bulunuyor.

DW/EC,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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