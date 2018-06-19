İnce İlk 100 Gününü Hatay’da Açıkladı

Seçim mitinglerini sürdüren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu kez Hatay’da seçmenlerle buluştu. Mitinge katılan binlerce kişiye seslenen İnce’nin konuşmasına başlarken sözleri ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganlarıyla kesildi.
Daha sonra konuşmasına devam eden İnce, seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacağı icraatları açıkladı. İlk icraatının OHAL’i kaldırmak olacağını belirten İnce, “İlk bir haftada başlayıp 100’ncü günde bitireceğim işlerimi açıklıyorum; OHAL’i kaldıracağın, Merkez Bankası özerk yapıya kavuşacak, Merkez Bankası başkanı parti merkezine çağrılmayacak. Bakanlar Kurulu’nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yardımcılar da, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla bakanların arasında liyakat esas olacak ama toplumu da kucaklayacak. Terörle mücadele, PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek ”dedi.
Suriye politikasına da değinen İnce, “Türkiye’nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım. 2002-2012 arası Suriye ile 49 anlaşma imzalamış. Kardeşim Esat, Dostum Esat, sonra kişisel kapris ve kavga. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan’dan daha büyüktür. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Suriye’de BM gözetiminde bir seçimi Türkiye olarak desteklemeliyiz. Bizim projemiz barış ve huzur. Türkiye’de, bölgede ve dünyada barış” diye konuştu.
100 gün içinde KHK ile işten alınanların durumunu da ele alacağını söyleyen İnce, “Yargıdaki düzenlemeler bağımsız, tarafsız, adil yargı için olacak. Cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. Hak arama, özel hayatın gizliliği 100 gün içinde. 81 milyona namus ve şeref sözü veriyorum, hiç birinizin telefonu dinlenmeyecek. KHK’larla işten atılan kardeşlerimiz; hakkınızda dava açılmışsa davanın sonunu bekleyeceğiz ama hakkınızda dava açılmamışsa hemen işe döneceksiniz. 100 gün içinde kapatılan askeri lise ve kurumları hemen açacağım. Askeriyede FETÖ’cü var diye askeri liseyi kapatıyorsun. Hakimlerin üçte bir FETÖ’cü, o zaman hukuk fakültelerini kapat. 100 günde Erdoğan’ın böldüğü bütün üniversiteleri de birleştireceğim” diye konuştu.
Seçilmesi halinde 100 gün içinde cemevlerinin statüsünü ibadethaneye çevireceklerini belirten İnce, 100 gün içinde kamuda görev yükselmelerinin kurallarını koyacaklarını ve görevde yükselmelerde kimsenin etnik kökenine bakmayacaklarını ifade etti.
İnce konuşmasının sonunda, seçilmesi halinde piyasalara güven geleceğini, dövizin düşeceğini, işsizliğin azalacağını ifade ederek, Suriyeliler’in evlerine davul zurna eşliğinde gideceğini sözlerine ekledi.
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