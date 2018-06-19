İnce İlk 100 Gününü Hatay’da Açıkladı

Seçim mitinglerini sürdüren CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bu kez Hatay’da seçmenlerle buluştu. Mitinge katılan binlerce kişiye seslenen İnce’nin konuşmasına başlarken sözleri ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ sloganlarıyla kesildi.

Daha sonra konuşmasına devam eden İnce, seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacağı icraatları açıkladı. İlk icraatının OHAL’i kaldırmak olacağını belirten İnce, “İlk bir haftada başlayıp 100’ncü günde bitireceğim işlerimi açıklıyorum; OHAL’i kaldıracağın, Merkez Bankası özerk yapıya kavuşacak, Merkez Bankası başkanı parti merkezine çağrılmayacak. Bakanlar Kurulu’nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yardımcılar da, cumhurbaşkanı yardımcılarıyla bakanların arasında liyakat esas olacak ama toplumu da kucaklayacak. Terörle mücadele, PKK, IŞİD, FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız mücadele edilecek ”dedi.

Suriye politikasına da değinen İnce, “Türkiye’nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım. 2002-2012 arası Suriye ile 49 anlaşma imzalamış. Kardeşim Esat, Dostum Esat, sonra kişisel kapris ve kavga. Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan’dan daha büyüktür. Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için esastır. Suriye’de BM gözetiminde bir seçimi Türkiye olarak desteklemeliyiz. Bizim projemiz barış ve huzur. Türkiye’de, bölgede ve dünyada barış” diye konuştu.