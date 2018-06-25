İnce Salonda Konuştu Öfkeli Partililer Dışarıda Bekledi

Muharrem İnce’nin seçim sonrası ilk açıklamasını yaptığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi önünde geniş güvenlik önlemleri vardı. Bir grup partili, içeri alınmadıkları için öfkeliydi. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen CHP’li grubu sakinleştirmek için İzmir Milletvekili Mustafa Albay dışarı çıktı. Balbay’a ‘Biz onu görmek istiyoruz’ diye seslenen kalabalık daha sonra ‘hak hukuk adalet’ sloganları attı.
Bunun üzerine salondaki konuşmasını bitiren Muharrem İnce dışarı çıkarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İnce, açıklamalarını ‘biz size güvendik” sözleriyle kesen kalabalığa, “sizin güveninizi yıkacak bir şey mi yaptık?” yanıtı verdi ve parti genel merkezinden ayrıldı.
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