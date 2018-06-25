HABER

İnce Salonda Konuştu Öfkeli Partililer Dışarıda Bekledi

25.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Muharrem İnce’nin seçim sonrası ilk açıklamasını yaptığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi önünde geniş güvenlik önlemleri vardı. Bir grup partili, içeri alınmadıkları için öfkeliydi

İnce Salonda Konuştu Öfkeli Partililer Dışarıda Bekledi

Muharrem İnce’nin seçim sonrası ilk açıklamasını yaptığı sırada Cumhuriyet Halk Partisi önünde geniş güvenlik önlemleri vardı. Bir grup partili, içeri alınmadıkları için öfkeliydi. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığına uğradıklarını söyleyen CHP’li grubu sakinleştirmek için İzmir Milletvekili Mustafa Albay dışarı çıktı. Balbay’a ‘Biz onu görmek istiyoruz’ diye seslenen kalabalık daha sonra ‘hak hukuk adalet’ sloganları attı.

Bunun üzerine salondaki konuşmasını bitiren Muharrem İnce dışarı çıkarak kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. İnce, açıklamalarını ‘biz size güvendik” sözleriyle kesen kalabalığa, “sizin güveninizi yıkacak bir şey mi yaptık?” yanıtı verdi ve parti genel merkezinden ayrıldı.

PARTNERBakın, bu benim tasarımımBakın, bu benim tasarımım
'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi
Erdoğan’ı Kutlayan TOBB ve TÜSİAD Kapsamlı Reform İstiyorErdoğan’ı Kutlayan TOBB ve TÜSİAD Kapsamlı Reform İstiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi

'Çıplak Hermit'in 30 yıllık ıssız ada macerası sona erdi

Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur

Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

Çin'in yeni oyuncağı: Kanatlı drone

Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü

Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü

Meksika'da seçimler öncesinde 100'den fazla siyasetçi öldürüldü

Meksika'da seçimler öncesinde 100'den fazla siyasetçi öldürüldü

AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi

AP raportörü Piri: Seçimler adil bir ortamda gerçekleşmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.