İnce: Türkiye çiftçisine borçludur

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa'daki mitinginde tarım alanında vaatlerde bulundu.

İnce, AKP 2006'da çıkardığı yasayla devletin milli gelirinin yüzde 1'inin tarıma ayrılması gerektiğini ancak hükümetin bugüne kadar bunun yarısı kadar destek vermediğini söyledi.

Türkiye'nin çiftçiye 12,7 milyar destek verdiğini belirten İnce, çiftçilerin kullandığı 17 milyar liralık mazotun 10 milyarının vergi olduğunu, bunun bir kandırmaca olduğunu belirtti.

İnce, çiftçilere destekleri artıracağını, bunun finansmanını nereden bulacağı sorularına ise "Suriyelilere yardım için harcanan 30 milyar dolar nereden bulunuyorsa oradan bulacağım" diye yanıt vereceğini söyledi.

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Manisa'da zeytin ağacı sayısı 22 milyon. Samanı, zeytini, eti dışardan alıyorsun, yazık. Üzümün kilosu iki doların altında olmayacak, size söz. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz.

"Mazot 3 ile 3,5 lira arasında olacak çiftçiler için. Lüks yatların çiftçiden ucuz petrol kullanması nasıl mümkün olur?