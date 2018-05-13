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İnce: Türkiye çiftçisine borçludur

13.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa'daki mitinginde tarım alanında vaatlerde bulundu: Mazotun fiyatı inecek, üzüme taban fiyat gelecek, çiftçiye destek artacak. İnce, 351 bin otizmli çocuğun 21 bininin eğitim alabildiğini, iktidara geldiğinde devletin tüm engellilere bakacağını söyledi.

İnce: Türkiye çiftçisine borçludur

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa'daki mitinginde tarım alanında vaatlerde bulundu.

İnce, AKP 2006'da çıkardığı yasayla devletin milli gelirinin yüzde 1'inin tarıma ayrılması gerektiğini ancak hükümetin bugüne kadar bunun yarısı kadar destek vermediğini söyledi.

Türkiye'nin çiftçiye 12,7 milyar destek verdiğini belirten İnce, çiftçilerin kullandığı 17 milyar liralık mazotun 10 milyarının vergi olduğunu, bunun bir kandırmaca olduğunu belirtti.

İnce, çiftçilere destekleri artıracağını, bunun finansmanını nereden bulacağı sorularına ise "Suriyelilere yardım için harcanan 30 milyar dolar nereden bulunuyorsa oradan bulacağım" diye yanıt vereceğini söyledi.

Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

"Manisa'da zeytin ağacı sayısı 22 milyon. Samanı, zeytini, eti dışardan alıyorsun, yazık. Üzümün kilosu iki doların altında olmayacak, size söz. Taban fiyat uygulamasına geçeceğiz.

"Mazot 3 ile 3,5 lira arasında olacak çiftçiler için. Lüks yatların çiftçiden ucuz petrol kullanması nasıl mümkün olur?

"'Dertleri beni indirmek' diyor. Benim derdim mazotu, doları, faizleri indirmek. Seni indirdiğim zaman bunlar zaten inecek.

"24 Haziran'dan sonra döviz düşecek demiş, o da bana güveniyor demek ki. Sayın Erdoğan'ın projesi kanal, benim projem huzur.

"'Çıraklık, kalfalık, ustalık dönemim' dedin, artık emeklilik dönemin geldi."

'Engellilere devlet bakacak'

351 bin otizmli çocuğun 21 bininin eğitim alabildiğini belirten İnce, ailelerin "Ben ölünce çocuğuma kim bakacak" diyerek çocuklarının önce ölmesini ister hale geldiğini, kendisi iktidara geldiğinde devletin bu insanlara bakacağını söyledi ve ekledi:

"Dedeleriyle bebelerine sahip çıkmayan bir devlet ayakta kalamaz.

"Sağ-sol yok, cumhuriyet var cumhuriyet. Bu meydanda Nazım Hikmet'ten de şiirler okuyacağım, Mehmet Akif'ten de."

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