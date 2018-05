İnce’den Üç ‘B’ Formülü: ‘Barışacağız, Büyüyeceğiz, Bölüşeceğiz’

Muharrem İnce’nin eğitimle ilgili hedefleri de oldukça kapsamlı. Üniversitelerin bölünmesinin önüne geçip bilim yapmak üzere özerkleştirilmesinin önünün açılacağını belirten CHP’nin eski fizik öğretmeni olan cumhurbaşkanı adayı, daha önce miting meydanlarında verdiği öğrenci ve öğretmen desteklerini de resmen bildirgesine koydu.

İnce, “Yüksek öğrenim gören öğrencilerimize, her 19 Mayıs’ta 500 TL gençlik bursu ve her 29 Ekim’de 500 TL Cumhuriyet bursu verilecektir. Üniversite öğrencilerine verilen burslar, mezuniyetten sonra iş buluncaya kadar iki yıl süreyle ödenmeye devam edecektir. Her sene 10 bin üniversite mezunu dünyanın en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecektir. Taşımalı eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulaması sona erdirilecektir. Çocuklarımız istemediği okul türüne yönlendirilmeyecektir. Proje okul uygulaması kaldırılacaktır. Öğretmenlere, eğitim-öğretim yılı açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak, her 24 Kasım’da bir maaş ek ödeme yapılacaktır” dedi.