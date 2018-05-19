İnce’den Üç ‘B’ Formülü: ‘Barışacağız, Büyüyeceğiz, Bölüşeceğiz’

4 Mayıs’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı ilan edilen Yalova milletvekili Muharrem İnce, adaylığının ikinci haftasında seçim manifestosunu açıkladı. İnce, “gelecek bildirgesi” adını verdiği manifestosunu açıklamak için Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı Samsun’u tercih etti. “Birbirimizle Barışacağız”, ‘”Birlikte Büyüyeceğiz” ve “Hakça Bölüşeceğiz’” sloganlarının tercih edildiği bildirgede özellikle hukuk, demokrasi, ekonomi ve eğitim ile ilgili vaatler “onarım politikaları” kapsamında öne çıkıyor. İnce: “OHAL kaldırılacak, Adalet Bakanı ve müsteşarı HSK’da yer almayacak” “Hukuk devleti kavramını Türkiye için ütopya olmaktan çıkararak, asgari bir standart haline getirmeyi” vaat eden İnce, “yargıdaki siyasallaşmayı önlemek” için somut öneriler de dile getirdi. İnce bildirgesinde şu ifadeleri kullandı: “Hukuk devleti için ilk adım OHAL’in kaldırılması olacaktır. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere devlet kurumlarının, tarafsız, çağdaş ve demokratik denetim yapma yetkisini kullanabilmesi için gerekli düzenleme ve reformlar derhal yapılacaktır. Yetkin ve tarafsız yargıçların seçilmişleri denetlemesi imkanı sağlanacaktır. Hakim ve Savcılar Kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve müsteşarı HSK’da yer almayacaktır.”

“Hedef yılda en az %7 ekonomik büyüme” Demokrasi başlığı altında yerel yönetimlerin güçlendirileceğini, medyanın siyasetin ve sermayenin güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacağını, FETÖ, PKK, IŞİD ve benzeri bütün terör örgütlerine karşı tavizsiz mücadele edileceğini ifade eden İnce, ekonomi ile ilgili birçok hedef ortaya koydu: “Hedefimiz Türkiye ekonomisinin her yıl en az %7 büyümesidir. Kişi başına düşen milli gelirimizi ilk etapta 15 bin dolar düzeyine çıkartarak orta gelir tuzağından kurtulacağız. Kontrolsuz kamu harcamalarıyla bozulmuş olan bütçe dengesinden kaynaklanan enflasyon %5’e, faiz %7’ye düşürülecektir. Cari açık hedefimiz %3’tür. 5 yıl içerisinde en az 5 yerli markayı dünya markası haline dönüştürmeyi hedefleyen AR-GE ve teşvik politikaları uygulanacaktır. Enerji politikalarında akılcı olmayan uygulamalar gözden geçirilecek, ithal kömüre dayalı termik santral yapımına kısıtlama getirilecek, yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilecektir.” İnce’nin bildirgesinde eğitimle ilgili vaatler öne çıkıyor

Muharrem İnce’nin eğitimle ilgili hedefleri de oldukça kapsamlı. Üniversitelerin bölünmesinin önüne geçip bilim yapmak üzere özerkleştirilmesinin önünün açılacağını belirten CHP’nin eski fizik öğretmeni olan cumhurbaşkanı adayı, daha önce miting meydanlarında verdiği öğrenci ve öğretmen desteklerini de resmen bildirgesine koydu. İnce, “Yüksek öğrenim gören öğrencilerimize, her 19 Mayıs’ta 500 TL gençlik bursu ve her 29 Ekim’de 500 TL Cumhuriyet bursu verilecektir. Üniversite öğrencilerine verilen burslar, mezuniyetten sonra iş buluncaya kadar iki yıl süreyle ödenmeye devam edecektir. Her sene 10 bin üniversite mezunu dünyanın en iyi okullarına yüksek lisans ve doktora yapmak üzere gönderilecektir. Taşımalı eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulaması sona erdirilecektir. Çocuklarımız istemediği okul türüne yönlendirilmeyecektir. Proje okul uygulaması kaldırılacaktır. Öğretmenlere, eğitim-öğretim yılı açılışında verilen ikramiyeden bağımsız olarak, her 24 Kasım’da bir maaş ek ödeme yapılacaktır” dedi.