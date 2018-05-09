İnce’yle Görüşen Demirtaş: ‘Siyasi Rehineyim’

İnce’nin yaşanan adaletsizliklere şahsında dikkat çekmesini siyasi nezaket açısından anlamlı bulan ve kendisine teşekkür eden HDP’nin cumhurbaşkanı adayı, “Ben ve arkadaşlarım, cezaevinde siyasi rehine olarak tutuluyoruz. Ama maalesef ki, dışarısı da yarı açık bir cezaevinden çok farklı değil. OHAL koşulları, tek sesli medya, işten atılma ve tutuklanma tehdidi, muhaliflerin fişlenmesi gibi adaletsizlikler seçim yarışının eşitlik çerçevesinde yapılmasını imkansız kılmıştır. Seçim kampanyasında adayların ve partilerin kullanacakları yapıcı dil ve üslubun, toplumsal kutuplaşmayı ortadan kaldırmaya önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Sayın İnce’nin bu ziyareti, seçmenlerimize yönelik siyasi bir mesajdan öte siyasi zarafet içeren insani bir dayanışma örneğidir” dedi.

Muharrem İnce ise Demirtaş’la yaptığı görüşmenin ardından Edirne’de halka hitap etti. Memleketi Yalova’dan sonra ikinci mitingini serhat şehrinde yapan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı, kulislerde CHP’nin diğer adayları olarak telaffuz edilen İstanbul milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve AKP’nin kurucularından eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener’le birlikte kürsüye çıktı.

Başak Demirtaş, kendi hesabında “Bugün görüş günümüzdü. Seçim çalışmalarını cezaevinden plastik bir masa ve sandalyede yürütüyor olsa da, Selahattin’in kazanacağımıza olan inancı tam. Tüm halkımıza selam ve sevgilerini iletmemi istedi. T A M A M mı :))” yazdı.

En çılgın projesinin bu ülkede huzur içinde beraber yaşamak, bu milleti barıştırmak olduğunu söyleyen İnce, Erdoğan’ın kendisine “gariban” dediğini hatırlattı: “Dün diyor ki Erdoğan, ‘Gariban aday’. 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan, benden 5 ay kıdemsiz. Hepimiz yüksek maaş alıyoruz ben gariban oldum da sen nasıl zengin oldun? Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Tek dertleri beni indirmek.’ Benim derdim seninle değil. Benim derdim Türkiye. Sen oradan indiğinde Dolar, Euro inecekse, sen oradan indiğinde benzin inecekse sende in be kardeşim in ne olacak?”

İnce’den başörtüsüyle meselemiz yok mesajı

19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet bursu vereceğini, KPSS ve ÖYS gibi sınavlarını ücretsiz hale getireceğini ilan eden Muharrem İnce, konuşmasında AKP tabanına yönelik mesajlar da vermeye gayret etti: “Bana oy verip partime oy vermeyen ‘münafıktır’ diyor. İslam’da münafık kelimesi kötü bir şeydir. Ben Müslüman kardeşlerimden bir şey rica ediyorum. Madem Erdoğan'a verip partiye oy vermeyince münafık oluyorsunuz ikisine de vermeyin münafık olmayın. Büyük bir yolculuğa çıkacağız şimdi bir korku salıyorlar. Korku şu, muhafazakarlara sesleniyorum. Başörtünü ister evinde ister dışarıda ister devlette tak. Canın nerede istiyorsa orada tak başörtünü. Bunu siyaset malzemesi yapma. Bunu kullandırma.”

İnce’den medyaya canlı yayın tepkisi

Meydanın kendisine karşı uyguladığı çifte standarda “Bir hükümetin medyası var. Bir de milletin medyası var. Onlar ister göstersin, ister göstermesin. Şimdi hepiniz çıkarın telefonlarınızı canlı yayın yapın” sözleriyle tepki gösteren Muharrem İnce, alanı arkasına alarak kendi telefonuyla sosyal medya üzerinden yayın yaptı.

