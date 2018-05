İnce’yle Görüşen Demirtaş: ‘Siyasi Rehineyim’

İnce: “Sen oradan indiğinde Dolar, Euro inecekse in kardeşim ne olacak?”

En çılgın projesinin bu ülkede huzur içinde beraber yaşamak, bu milleti barıştırmak olduğunu söyleyen İnce, Erdoğan’ın kendisine “gariban” dediğini hatırlattı: “Dün diyor ki Erdoğan, ‘Gariban aday’. 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum. Sayın Erdoğan, benden 5 ay kıdemsiz. Hepimiz yüksek maaş alıyoruz ben gariban oldum da sen nasıl zengin oldun? Cumhurbaşkanı diyor ki ‘Tek dertleri beni indirmek.’ Benim derdim seninle değil. Benim derdim Türkiye. Sen oradan indiğinde Dolar, Euro inecekse, sen oradan indiğinde benzin inecekse sende in be kardeşim in ne olacak?”

İnce’den başörtüsüyle meselemiz yok mesajı

19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet bursu vereceğini, KPSS ve ÖYS gibi sınavlarını ücretsiz hale getireceğini ilan eden Muharrem İnce, konuşmasında AKP tabanına yönelik mesajlar da vermeye gayret etti: “Bana oy verip partime oy vermeyen ‘münafıktır’ diyor. İslam’da münafık kelimesi kötü bir şeydir. Ben Müslüman kardeşlerimden bir şey rica ediyorum. Madem Erdoğan'a verip partiye oy vermeyince münafık oluyorsunuz ikisine de vermeyin münafık olmayın. Büyük bir yolculuğa çıkacağız şimdi bir korku salıyorlar. Korku şu, muhafazakarlara sesleniyorum. Başörtünü ister evinde ister dışarıda ister devlette tak. Canın nerede istiyorsa orada tak başörtünü. Bunu siyaset malzemesi yapma. Bunu kullandırma.”

İnce’den medyaya canlı yayın tepkisi

Meydanın kendisine karşı uyguladığı çifte standarda “Bir hükümetin medyası var. Bir de milletin medyası var. Onlar ister göstersin, ister göstermesin. Şimdi hepiniz çıkarın telefonlarınızı canlı yayın yapın” sözleriyle tepki gösteren Muharrem İnce, alanı arkasına alarak kendi telefonuyla sosyal medya üzerinden yayın yaptı.