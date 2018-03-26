‘İncirlik’ten Çekilmiyoruz’

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava üslerinden ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu açıklama Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Amerika, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" denildi.

ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın AFCENT adlı resmi twitter hesabından yayınlanan mesajda da "Amerika’nın Türkiye ve Katar'daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberlerin sıfır gerçekliği var" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu zararlı haberler bölgedeki ortaklar arasında güvensizliği ve ayrılığı besliyor" denildi.