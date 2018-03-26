HABER

‘İncirlik’ten Çekilmiyoruz’

26.03.2018 01:01 | Son Güncelleme

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava üslerinden ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti

‘İncirlik’ten Çekilmiyoruz’

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, ABD'nin İncirlik ve Katar'da bulunan El Udeyd hava üslerinden ayrılacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Söz konusu açıklama Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM’un twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Amerika, ne Türkiye'deki İncirlik Hava Üssü'nden ne de Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılıyor. Buna ilişkin haberler yanlış ve asılsızdır" denildi.

ABD Merkez Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın AFCENT adlı resmi twitter hesabından yayınlanan mesajda da "Amerika’nın Türkiye ve Katar'daki İncirlik ve El Udeyd hava üslerinden ayrılıyor olduğunu iddia eden haberlerin sıfır gerçekliği var" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Ortak güvenlik kaygıları ile mücadele etmek için birlikte çalışmamız gerektiği bir zamanda bu zararlı haberler bölgedeki ortaklar arasında güvensizliği ve ayrılığı besliyor" denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Seda Sayan'dan makyajsız fotoğraf

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Survivor Damla Can'nın eski hali görenleri şaşırtıyor

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Metin Hara'yı konuk eden Oylum Talu'nun zor anları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Yemen'den Suudi Arabistan'a balistik füze saldırısı

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Rusya’da alışveriş merkezinde yangın! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Son dakika! Irak Ordusu Sincar'da konuşlandı

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Afrin'le iglili çok konuşulacak ifadeler: Türkiye'nin ABD'ye mesajıdır

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

Patlama sonrası korkunç manzara! Cesedi ağaçta asılı kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.