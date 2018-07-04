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Independent: IŞİD geri dönüyor

04.07.2018 09:13 | Son Güncelleme

Indepedent'ın savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye'de sahada yaşanan yeni gelişmeleri fırsata çevirmeyi hedefleyen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün yeniden toparlandığını ve saldırılarına başladığını yazdı.

Independent: IŞİD geri dönüyor

Indepedent'ın savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye'de sahada yaşanan yeni gelişmeleri fırsata çevirmeyi hedefleyen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün yeniden toparlandığını ve saldırılarına başladığını yazdı.

Sengupta'nın Türkiye'den hazırladığı haberin kısa hali I gazetesinde, uzun hali ise internetten yayımlanan Independent'ta yer aldı.

Haberin başında, son günlerde IŞİD'in Suriye'deki etkinliğinin artmakta olduğunu gösteren bazı gelişmelerden bahsediliyor.

Rakka'daki bombalı saldırılar, farklı yerlerde rakip silahlı grupların savaşçılarının kaçırılmaları ve infaz edilmeleri ile yeni topraklar ele geçirip buralarda yeni üslerin kurulması bu gelişmeler arasında sayılıyor.

IŞİD'in hali hazırdaki militan sayısının sekiz ila on bin arasında olduğunun düşünüldüğünü aktaranIndependent, tamamen yenildiği düşünülen örgütün geri döndüğünü, bunun temel nedenininse sahada değişmekte olan dinamikler olduğunu belirtiyor.

'ARAÇLARI VE SİLAHLARIYLA GİDEN IŞİDLİLER ŞİMDİ TEKRAR BURADALAR'

Yazıda, sahadaki değişimlerle ilgili olarak şu örnekler veriliyor: ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini kısıtlama emri vermesi; Washington'ın IŞİD'le savaşta müttefiki olan Kürt güçlerin şimdilerde Türk ordusuyla savaşıyor olması; IŞİD'den geri alınan alanlarda kontrolü sağlayan Batı'nın müttefiki bazı grupların, vergi ve zorunlu askerlik politikalarına karşı yerel halk arasında artan memnuniyetsizlik; Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF), uluslararası destekçilerinin sahadan çekilmesini hızlandıracağını düşünerek IŞİD'in elindeki bölgeye karşı harekete geçmediği iddiası.

Haberde, bölgede Amerikan askerlerinin azalmasıyla birlikte Fransız askerlerinin sayısının arttığı ancak Fransızların zamanların büyük bölümünü silahlı muhalif gruplar arasındaki iç çatışmaları durdurmaya çalışmakla geçirdiği de belirtiliyor.

Independent ayrıca, Beşar Esad'ın uluslararası destekçileri olan Rusya ile İran arasındaki ayrışma ve tartışmaların arttığını da yazıyor.

Gazeteye konuşan Sami Abdullah Abdo adlı bir silahlı muhalif grup üyesi, IŞİD'in bu yeni koşulları kullandığına vurgu yapmış:

"Batılı ülkeler bize sürekli olarak DAEŞ'in (IŞİD) nasıl yenildiğini, nasıl bittiğini, her şeyin nasıl sona erdiğini anlattılar. Ancak sahada olan bizler, durumun böyle olmadığını görebiliyoruz.

"IŞİD'lilerin birçoğu araçları ve silahlarıyla gittiler. Şimdi DAEŞ tekrar burada. Şartlar değişti ve bunu kullanıyorlar, iyi gidiyorlar ve güçlerini artırıyorlar."

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Independent IŞİD sengupta Irak Şam İslam Devleti geri dönüyor

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
kandırmayın milleti abd tekrar devreye sokmuştur kendi kendine nasıl dirilecek o kadar silah araç lazım
abd istediğini alamadığı için ışidi yeniden harekete geçiriyor
İŞİD kaos için BATIDAKİ CANİ RUHLU SİYASETÇİLERİN KURDURDUĞU ÖRGÜTTÜR. İSLAM ÜLKELERİ ADAM GİBİ KONUŞUP-ORTAK NOKTADA BULUŞMAZSA NİCE MASUMUN CANI-MALI-IRZI VE DEVLETLERİNİN MİLLİ GELİR-KAYNAKLARI HEBA OLUR,FAKİRLİĞE,ÇARESİZLİĞE MAHKUM OLURLAR.
Silahını Avrupanın ve ABD nin verdiği bir örgütün islam olma ihtimali olabilirmi.?kimi kandırıyoesyunuz?Bu ap açık ABD ve avrupanın macera perest ve yetiştirilmiş kan emici lejyonerleri.Hata TAPINAK ŞÖVALYELERİ.ABD denen namussuz bunların eline siyah bayrak vererek müslüman etiketi koyarak Müslüman ları resmen kandırmaya çalışıyor.AMA artık kimse kanmıyor.Onlar demek ABD batı demek.Müslüman katliamı yapan kahpe batının gayri resmi ordusu.
IŞİD DEĞİL DEAŞ.
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