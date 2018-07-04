Independent: IŞİD geri dönüyor

Indepedent'ın savunma muhabiri Kim Sengupta, Suriye'de sahada yaşanan yeni gelişmeleri fırsata çevirmeyi hedefleyen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün yeniden toparlandığını ve saldırılarına başladığını yazdı.

Sengupta'nın Türkiye'den hazırladığı haberin kısa hali I gazetesinde, uzun hali ise internetten yayımlanan Independent'ta yer aldı.

Haberin başında, son günlerde IŞİD'in Suriye'deki etkinliğinin artmakta olduğunu gösteren bazı gelişmelerden bahsediliyor.

Rakka'daki bombalı saldırılar, farklı yerlerde rakip silahlı grupların savaşçılarının kaçırılmaları ve infaz edilmeleri ile yeni topraklar ele geçirip buralarda yeni üslerin kurulması bu gelişmeler arasında sayılıyor.

IŞİD'in hali hazırdaki militan sayısının sekiz ila on bin arasında olduğunun düşünüldüğünü aktaranIndependent, tamamen yenildiği düşünülen örgütün geri döndüğünü, bunun temel nedenininse sahada değişmekte olan dinamikler olduğunu belirtiyor.

'ARAÇLARI VE SİLAHLARIYLA GİDEN IŞİDLİLER ŞİMDİ TEKRAR BURADALAR'

Yazıda, sahadaki değişimlerle ilgili olarak şu örnekler veriliyor: ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini kısıtlama emri vermesi; Washington'ın IŞİD'le savaşta müttefiki olan Kürt güçlerin şimdilerde Türk ordusuyla savaşıyor olması; IŞİD'den geri alınan alanlarda kontrolü sağlayan Batı'nın müttefiki bazı grupların, vergi ve zorunlu askerlik politikalarına karşı yerel halk arasında artan memnuniyetsizlik; Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF), uluslararası destekçilerinin sahadan çekilmesini hızlandıracağını düşünerek IŞİD'in elindeki bölgeye karşı harekete geçmediği iddiası.