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Independent: Tarihi seçimin Erdoğan'ın demir yumrukla yönetimine son vereceğine dair umut artıyor

20.06.2018 07:01 | Son Güncelleme

Türkiye'nin tarihindeki en önemli seçimlerden birine günler kaldığı belirtilen Independent gazetesinin haberinde, "Muhalefette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi benzeri görülmemiş güce ulaşmasının durdurulabileceğine dair umutlar büyüyor" deniyor.

Independent: Tarihi seçimin Erdoğan'ın demir yumrukla yönetimine son vereceğine dair umut artıyor

Türkiye'nin tarihindeki en önemli seçimlerden birine günler kaldığı belirtilen Independent gazetesinin haberinde, "Muhalefette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi benzeri görülmemiş güce ulaşmasının durdurulabileceğine dair umutlar büyüyor" deniyor.

"Zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı olan 2023'e kadar Erdoğan'ın görevde kalması demek olacak" denilen haberde, destekçilerinin yerinin sağlamlaşmasını istediği kaydediliyor.

Haber şöyle devam ediyor:

"Muhalifleri ise, daha fazla otoriterliğe sürüklenilmeden hemen önce bunun göreceli olarak son özgür seçimler olmasından korkuyor."

Kim Sengupta imzalı haberde, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının sadece Türkiye'de değil, bölgede ve ötesinde de yankı bulacağı belirtiliyor.

Haberde, Fethullah Gülen yapılanmasının sorumlu tutulduğu darbe girişimiyle ilgili sadece bu hafta 100 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldığı ve bu kişiler arasında NBA oyuncusu Enis Kanter'in babası Mehmet Kanter'in de olduğu hatırlatılıyor.

Erdoğan'ın siyasi, güvenlik ve ekonomik nedenlerle erken seçim ilan ettiğini söylediği kaydedilen haber şöyle sürüyor:

"Erdoğan'ın popülaritesini gözünde fazla büyütmüş olabileceğine ilişkin işaretler var. Geçen yılki referandumun sonucunda tahmin edilenden daha az bir fark vardı ve muhalefet Türklerin gittikçe otoriterleşen liderilerinden duydukları memnuniyetsizlikten güven kazanıyor."

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