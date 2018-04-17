Independent'in Orta Doğu muhabiri Fisk: Duma'daki kimyasal zehirlenme değil, oksijen yetmezliği

İngiliz Independent gazetesinin Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'yi vurmasına yol açan ve kimyasal olduğu iddia edilen saldırının meydana geldiği Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki hastaneye gitti.

Fisk'in konuştuğu bir doktor, hastanede çekilen görüntülerin gerçek olduğunu, ancak bir kimyasal saldırı olmadığını, hava saldırısı sonucu meydana gelen tozun rüzgarla taşınarak insanlarda kimyasal saldırıya benzer bir etki yaptığını söylüyor.

Doktor Assim Rahaibani'ye göre hastalar, yoğun hava saldırısının olduğu, toz fırtınasına yol açan rüzgarlı gecede, yaşadıkları çöp dolu tünellerde ve bodrum katlarında gazdan değil oksijen eksikliğinden o belirtileri gösterdiler.

Suriye'de muhalif gruplar ve onlarla bağlantılı yardım kuruluşları, hükümetin 7 Nisan'da Şam yakınlarındaki Duma ilçesinde bir kimyasal saldırı düzenlediğini öne sürmüştü.

Suriye Sivil Savunması ya da daha çok bilinen isimleriyle Beyaz Baretliler isimli sivil savunma ağı, bodrum katlarında bulunan cansız bedenlerin görüntülerini Twitter hesaplarından paylaşmıştı. Görüntülerde yetişkinler ve çocuklar nefes almakta zorluk çekerken ve birbirlerine su atarken görülüyorlardı.