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Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk: Ruslar hala Afrin'de

30.01.2018 07:46 | Son Güncelleme 2 dakika önce

İngiltere merkezli haber sitesinin muhabiri, Türkiye'nin 10 gün önce Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinden izlenimlerini aktarmayı sürdürüyor. Robert Fisk, Rus askeri polisinin gündüzleri Afrin kentinde devriye gezdiğini yazdı.

Robert Fisk'in haberinin başlığı, "Afrin'de Kürt savaşçıların neyi temsil ettiklerini bilmek zor". Fisk bu kez de Afrin kentinden bildiriyor.

Tecrübeli muhabire göre şehirdeki Kürtler görüştükleri kişileri Suriye'ye potansiyel sadakatleri yolunda ikna etmeye, ülkenin geriye kalanıyla ve Irak Kürtleriyle bağlantılarını da inkar etmeye çalışıyor.

Bunu gerçekçi bulmayan Fisk, "Kürtlerin düşüncesi özerklik. Bunu beyan etmeliler" diyor.

YPG YETKİLİSİ: RUSLAR GÜN BOYUNCA BİZLERİ ZİYARET EDİYOR

Afrin'de günlük hayatın normal seyrini sürdürdüğünün belirtildiği haberden bazı satırlar şöyle:

"Haber ajansları ve çok sayıda kişi bizlere Rusların Afrin'i terk ettiklerini bildirdi. Ancak Ruslar hala burdalar. En azından gündüz...Halep ve Afrin vilayetleri sınırında Rus bir zırhlı personel taşıyıcısı gördüm. Üzerinde Rusça ve Arapça "askeri polis" yazılmıştı. Ancak önünde çift başlı kartal vardı.

"Bir YPG yetkilisi "Büyük üslerinden çıktılar' dedi bana, daha sonra şakacı bir dille ekledi: 'Ancak gün boyunca bizleri ziyaret ediyorlar'.

"Ruslar karadaki (ve havadaki) gelişmeleri, Suriye'nin kuzeyini işgal ettiğini duyuran Türk ordusunun gerçekte ne kadar ileri gideceğini gözlemlemekte istekli. Türkler şu ana kadar kuzu postuna bürünmüş kuzu gibi görünüyor. Kürt savaşçılar Afrin'in kuzeyinde sadece birkaç tank görmüşler. Özgür Suriye Ordusu milisleri ise ülkedeki bu son macerada pek rol oynamıyor gibiler.

'TÜRKİYE VE ÖSO İSTERSE YARIM SAATTE AFRİN'E GİRER'

"Bir YPG yetkilisine 'Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı tüm ordusunu, büyük oranda efsanevi 'Suriyeli' Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin vilayetine yığarsa yarım saatte Afrin kentine girerler dedim'. O da benimle hemfikirdi.

"YPG'liler size, Öcalan'ın bazı görüşlerine hayran olduklarını ancak PKK'nın parçası olmadıklarını söyleyeceklerdir...Afrin Hastanesi'nde ise Abdullah Öcalan'ın renkli portresi (bence bıyık biraz abartılıydı) resepsiyonun üzerinde o kadar yükseğe asılmıştı ki, eğer ona fazla bakarsanız boynunuz fazlasıyla ağrıyabilirdi.

"Burada bir 'kontrol' havası seziliyor...Kürtler, elbette kamuoyu önünde olmasa da, Ruslar ile temaslarını, iyi ilişkilerini sürdürüyor. Giyimleri kuşamları yerinde Rus askeri polisleri, her gün Afrin'i ziyaret ediyor. Bunu söylemek fuzuli olacak ama Ruslar Afrin'deki gelişmeleri dikkatle izlemekte fazlasıyla haklı. Ne olur ne olmaz, Erdoğan'ın biraz fazla gitme ihtimaline karşı...Ya da Kürtlerin..."

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Robert Fisk Suriye Afrin

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ülkeleri işgal altında ama sesleri çıkmayı boşver adamlar iyice dönüyorlar gerilerini
500 tane leşiniz uzaydan gelmedi..kaçıyorsunuz bu sizin moral beyanatınız haa birde güya rusya ve suriyeyle aramıza nifak sokacaksınız kuş beyninizle.. derdinize yanın kucağına oturdunuz abd nin kalkamıyacaksınız . adınız hain zaten...
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