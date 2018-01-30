Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk: Ruslar hala Afrin'de

"Bir YPG yetkilisi "Büyük üslerinden çıktılar' dedi bana, daha sonra şakacı bir dille ekledi: 'Ancak gün boyunca bizleri ziyaret ediyorlar'.

"Haber ajansları ve çok sayıda kişi bizlere Rusların Afrin'i terk ettiklerini bildirdi. Ancak Ruslar hala burdalar. En azından gündüz...Halep ve Afrin vilayetleri sınırında Rus bir zırhlı personel taşıyıcısı gördüm. Üzerinde Rusça ve Arapça "askeri polis" yazılmıştı. Ancak önünde çift başlı kartal vardı.

"Ruslar karadaki (ve havadaki) gelişmeleri, Suriye'nin kuzeyini işgal ettiğini duyuran Türk ordusunun gerçekte ne kadar ileri gideceğini gözlemlemekte istekli. Türkler şu ana kadar kuzu postuna bürünmüş kuzu gibi görünüyor. Kürt savaşçılar Afrin'in kuzeyinde sadece birkaç tank görmüşler. Özgür Suriye Ordusu milisleri ise ülkedeki bu son macerada pek rol oynamıyor gibiler.

'TÜRKİYE VE ÖSO İSTERSE YARIM SAATTE AFRİN'E GİRER'

"Bir YPG yetkilisine 'Eğer Türkiye Cumhurbaşkanı tüm ordusunu, büyük oranda efsanevi 'Suriyeli' Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin vilayetine yığarsa yarım saatte Afrin kentine girerler dedim'. O da benimle hemfikirdi.

"YPG'liler size, Öcalan'ın bazı görüşlerine hayran olduklarını ancak PKK'nın parçası olmadıklarını söyleyeceklerdir...Afrin Hastanesi'nde ise Abdullah Öcalan'ın renkli portresi (bence bıyık biraz abartılıydı) resepsiyonun üzerinde o kadar yükseğe asılmıştı ki, eğer ona fazla bakarsanız boynunuz fazlasıyla ağrıyabilirdi.

"Burada bir 'kontrol' havası seziliyor...Kürtler, elbette kamuoyu önünde olmasa da, Ruslar ile temaslarını, iyi ilişkilerini sürdürüyor. Giyimleri kuşamları yerinde Rus askeri polisleri, her gün Afrin'i ziyaret ediyor. Bunu söylemek fuzuli olacak ama Ruslar Afrin'deki gelişmeleri dikkatle izlemekte fazlasıyla haklı. Ne olur ne olmaz, Erdoğan'ın biraz fazla gitme ihtimaline karşı...Ya da Kürtlerin..."