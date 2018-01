Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk'in Afrin izlenimleri

İngiltere merkezli haber sitesi The Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk, Türkiye'nin 9 gün önce Zeytin Dalı Harekâtı'nı başlattığı Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinden izlenimlerini yazdı. Independent'taki haberin başlığı, "Afrin'in içinde: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini işgalinin gerçek kurbanları ortaya çıktı - mülteciler, bebekler, kadınlar ve çocuklar".

"Sadece Afrin Hastanesi'ne 34 sivilin cesetlerinin getirildiği katliam ile ilgili olarak Türkiye'den yapılan açıklamada, 70'den fazla Türk jetinin 21 Ocak'ta Suriye'de Kürt YPG milislerini bombaladığı belirtildi. Türk Anadolu haber ajansı sıradan bir şekilde saldırıların ilk gününde Türk uçaklarının 100'den fazla 'hedefi' bombaladıklarını, bunlardan birinin "havaalanı" (esrarengiz bir şekilde adı açıklanmadı) olduğunu bildirdi. Operasyonlarda sözüm ona YPG 'kışlaları, barınakları, mevzileri, silahları, araçları ve teçhizatı' hedef alınmıştı.

'Suriye'den bahseden olmayacak'"Afrin Hastanesi'nin koğuşlarında gezinirken, 'Tüm bunları daha önce de duymamış mıydım?' diye düşündüm. Güney Lübnan'da 'teröristlere' yönelik her İsrail hava saldırısı, eski Yugoslavya'da 'Sırp güçlerine' yönelik her NATO hava saldırısı, 1991-2003 arası Irak 'güçlerine' daha sonra da Afganistan'a ve geçen yıl Musul'a yönelik her Amerikan saldırısı...Duyduklarım, onların tekrarı değil miydi?

"Doktor Polat, 21 Ocak'tan 26 Ocak ortasına olan döneme ilişkin tüm hastane kayıtlarının çıktısını aldı, The Independent'a verdi. Polat'a göre, Türk hava saldırılarının ilk gününde sadece YPG savaşçısının cesedi getirilmiş hastaneye. İkisi de yaralanmış. Sonrasındaki hafta için ise bu sayılar 7 ölü ve 9 yaralı şeklinde...Ölenler arasında 10 çocuk ve 7 kadın da var.