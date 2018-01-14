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İneklerime Kayyum Atandı

14.01.2018 19:33 | Son Güncelleme 6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Ali Vuran, geçimini sağlamak için aldığı beş ineğe de tedbir konulunca, tamamen işsiz kaldı. İnekleri ne satabilen ne de ürünlerinden faydalanabilen Vuran,”İneklerime kayyum atandı” dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışırken KHK ile işten çıkarılan Ali Vuran, geçimini sağlamak için aldığı beş ineğe de tedbir konulunca, tamamen işsiz kaldı. İnekleri ne satabilen ne de ürünlerinden faydalanabilen Vuran,”İneklerime kayyum atandı” dedi.

Belediyenin Zabıta Müdürlüğü'nde çalışan Ali Vuran, Olağanüstü Hal ilan edilmesinin ardından, Kanun Hükmünde Kararname ile işten çıkarıldı. Sur ilçesine bağlı Yeşilli Köyünde yaşayan Vuran, bunun üzerine beş inek alarak, hayvancılık yapmaya başladı. Tarımsal destek almaya başlayan Vural işleri yoluna koyduğunu sandığı bir anda, Tarım Müdürlüğü'nden gelen haberle hayal kırıklığına uğradı. Devletten aldığı tarımsal desteğin kesildiğini öğrenen Vuran;”OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile işten çıkarıldım ve mağdur oldum. Köyde çiftçilik yaparak geçimimi sağlamaya çalıştım. Zaten hayat şartları çok zor. Şimdi de tarımsal destekleme primimi kesmişler. Herkes gibi ben de primi almaya gittiğim zaman öğrendim. Bir kez daha mağdur edildim. Sadece benim değil birçok kişinin primi kesilmiş. Bir arkadaşımın yaklaşık 72 bin TL'lik primine el konulmuş. Benim de 8-9 bin TL'ye el konuldu. Bu bir çiftçi için ciddi bir paradır. Geçim kaynağımız budur. Bununla yaşıyor ve ayakta kalabiliyoruz” dedi.

Vuran'ın başına gelenler bununla da kalmadı. Tarım desteği alamadığı için beş ineğini satmak sorunda kalan Vuran, ineklere de tedbir kararı konulduğunu öğrendi. İnekleri de satamayacağını öğrenen Vuran, ‘ineklerime kayyum atandı' yorumunu yaptı. Hakkındaki kararların, bazı istihbarat bilgilerine dayandırıldığını söyleyen Vuran "Küpe numarası olan 5 ineğim var. (Tarım Bakanlığı'nda kayıt altında) Tarımsal destekleme primine el konulunca ben de hayvanları satayım dedim ama 5 ineğime de küpe numaraları nedeniyle tedbir kararı konulmuş. Bundan dolayı ineklerimi de satamıyorum. İnekler üzerinden buzağı, süt ve yoğurt primi almamak için tedbir konuluyor. Tarım İlçe Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmede tedbirin ay başında kaldırılacağı söylendi. Destekleme priminin kesilmesi ve tedbir kararının ‘istihbari bilgiler' nedeniyle olduğunu söylüyorlar. Ben bir suç işlemedim ve sabıkam da yok. Bizi mağdur ediyorlar. Ne inekleri satabiliyorum ne de başka bir şey yapabiliyorum. Ticari ilişkilerimi kesmişler. 5 ineğime kayyum atamışlar. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” diye konuştu.

Şengal: "Uygulama eşitlik ilkesine aykırı”

Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Jihat Şengal, uygulamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Amerika'nın Sesi'ne konuşan Şengal, "Olağanüstü Hal (OHAL) ilanından sonra çiftçiye yapılan desteklemeler döneminde, destek alacakların listeleri Valilik OHAL Komisyonu'na gönderilir. Listede isimleri yer alan kişiler güvenlik soruşturmasına tabi tutulur ve bazı çiftçilerin destekleri farklı nedenlerle verilmez. Çiftçi kendini aklayana kadar o desteği alamaz. Mağdur olduğunu söyleyen çiftçi bağlı olduğu ilçe tarım müdürlüğüne gidip desteğinin neden kesildiğini öğrenebilir. Nedeni öğrendikten sonra hakkını aramak için dava açabilir. Kendini aklaması durumunda alamadığı destekleri ve daha sonrakileri alır. Desteklemeler listesi bakanlığa gönderilmeden Valilik OHAL Komisyonu'na gönderilir. Komisyon destekleme priminin verilip verilmeyeceğine karar verir ve listeleri bakanlığa gönderir. Elbette ki bu doğru bir uygulama değildir. Eşitlik ilkesine aykırıdır. Vatandaş bir ürünü ekmişse eğer, ne kadar başkasına haksa ona da haktır. Desteklemeler kimin hangi düşünceye sahip olduğu veya başka bir ayrımcı tutum nedeniyle verilmez. Bu ülkede bu vatandaş bu üretimi yapmış mı yapmamış mı ona göre verilir. Eğer mağduriyetlerin sayısı artarsa tarımsal üretime de ciddi zarar verir” diye konuştu.

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