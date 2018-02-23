İngiliz akademisyenler grevde

Ancak greve destek olanlar kadar tepki gösteren ve harçlarını geri isteyen öğrenciler de var.Altmıştan fazla İngiliz üniversitesinde görev yapan çok sayıda akademisyen, hafta başından bu yana karşı oldukları yeni emekli maaşı düzenlemesi için grev düzenliyor.

İngiliz Üniversiteleri İşverenler Kurumu'nun (UUK) hayata geçirmeyi planladığı yeni emeklilik reformu kapsamında, emekli maaşlarının borsada spekülasyon tabi olması öngörülüyor. İngiltere çapında yaklaşık 190 bin eğitmenin üyesi olduğu Üniversite ve Yüksekokul Sendikası (UCU), söz konusu düzenlemenin kişi başı yılda yaklaşık 10 bin pound zarara yol açacağını belirtiyor. Aylar süren müzakerelerin ardından işverenler birliği ve sendika, "Üniversiteler Emeklilik Şeması" adlı tasarı üzerinde uzlaşabilmiş değil.

UCU, gelecek dört haftada 14 gün boyunca grev yapılmasını planlıyor. Bu süre yeterli olmadığı takdirde de, Nisan, Mayıs ve Haziran'da da grev düzenlenmesinin düşünülebileceği belirtiliyor.

Kütüphaneler yoğun

Londra'daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'nun (SOAS) kütüphanesi hafta başında son derece yoğundu. Çok sayıda öğrenci gelecek haftalarda ihtiyaç duyacakları önemli kitapları ödünç aldı ya da fotokopi çektirdi. Çünkü SOAS ve en az 63 diğer İngiliz üniversitesi ve yüksekokulu perşembe gününden itibaren faaliyet göstermedi. Sendikaların aktardığı verilere göre, İngiltere tarihindeki en büyük akademisyen grevi düzenleniyor. Bu çerçevede üniversitelerdeki tüm derslerin de düşmesi bekleniyor.