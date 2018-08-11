İngiliz basını Trump'ın 'Türkiye' hamlesine çok sevindi!

Dünya diken üstünde, ABD ve Türkiye'den gelecek gelişmelere kilitlendi. Rahip Brunson meselesi ile tırmanan politik gerginliğin ekonomiye yansıması ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye uygulanan çelik ve alüminyum gümrük vergilerini artırması, Türk lirasının ABD Dolar'ı karşısında değer kaybetmesine sebep oldu. İki ülke arasında yaşanan ekonomik ve politik gerginlik ise dünya basınında geniş yer aldı. NEW YORK TIMES: YATIRIMCIYI UZAKLAŞTIRDI New York Times, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği köşe yazısının yanı sıra baş yazı ve kapsamlı bir haberle durumu değerlendirdi. New York Times, “Türkiye ile ABD arasındaki tansiyon, Trump’ın yeni yaptırımlarıyla yükseldi” başlığını attığı haberinde Türkiye’nin dünyadaki en büyük 17. ekonomiye sahip olduğu hatırlatılırken, Trump ile yaşanan ekonomi savaşlarıyla birlikte sorunların arttığına dikkat çekiliyor. Haberde, rahip Brunson krizinin ekonomik bir krize dönüştüğü ve TL’nin değer kaybı yaşamasının yabancı yatırımcıyı uzaklaştırdığı dile getirildi.

Merkezi Rusya’da olan ve devlet desteği ile uluslararası yayın yapan Russia Today yayın kuruluşu ise krizi, “Dow (Dow Jones Borsası Endüstri Endeksi) 200’e düştü, Gelişmekte olan pazarlar çöktü” başlığı ile servis etti. ABD borsasının Türkiye ve ABD arasındaki krizden etkilendiğini belirten yayın, “Wall Street kıyım yapmaktan kaçınamıyor. Yatırımcılar dünya üzerindeki belirsizlik sebebi ile endişeli” ifadelerini kullandı. THE GUARDIAN BÖYLE MANŞET ATTI İngiliz menşeli The Guardian ise krize farklı yaklaştığı haberinde, Türk Lirası'nın Dolar ve Euro karşısında değer kaybetmesi üzerine, İngilizlerin tatil için Türkiye’yi tercih etmeye başladığını aktardı. The Guardian, “Sterlin Euro ve Dolar karşısında ısrarla zayıf kalmaya devam ederken, İngiliz tatilciler paraları ile Türkiye’de daha çok şey yapabileceklerini anladı. Tur şirketleri Türkiye için rezervasyonların arttığını aktardı” ifadelerine yer verdi. Öte yandan abartılı ve sansasyonel haberlerle bilinen İngiliz tabloid basını gelişmeyi bir “müjde” olarak duyurdu. Çok satan gazetelerden Daily Mirror, “Trump sağolsun TL bir günde %20 değer kaybetti. Ama bu İngiliz turistler için iyi haber” başlığını kullandı. Gazete, “Türkiye’de artık tatiller eskisinden de ucuz. Geçen yıl 100 pounda 460 TL alınıyordu ama şimdi bu 697 TL’ye çıktı. Turizm acentesi Thomas Cook, bu yıl Türkiye’ye rezervasyonların %63 arttığını açıkladı” yorumunu yaptı.