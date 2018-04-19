İngiliz basınında Türkiye'de erken seçim: 'Erdoğan U dönüşü yaptı'

Gazete erken seçimin ekonominin gidişatına dair uyarıların arttığı bir dönemde alındığına dikkat çekti. Gazeteye konuşan İstanbul merkezli düşünce kuruluşu Edam'dan Sinan Ülgen, ekonominin önümüzdeki süreçte bir dezavantaj haline geleceğine dair bir algı olduğunu söylerken "Kimse bunun ne kadar büyük bir dezavantaj yaratacağını bilmiyor ama anlaşılan Bay Erdoğan risk almak istemiyor" dedi.

İstanbul'dan Laura Pitel ve Ankara'dan Funja Guler'in imzalarını taşıyan haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı defalarca erken seçim olmayacağını, seçimin Kasım 2019'da yapılacağını söylemişti. Bu hızlı U dönüşünü ulusal güvenlik sorunları, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlık ve başkanlık sistemine geçişi hızlandırma ihtiyacı ile gerekçelendirdi" ifadeleri yer aldı.

Financial Times gazetesi haberi "Erdoğan U dönüşü yaptı ve erken seçim dedi" başlığıyla duyurdu.

MHP lideri Devlet Bahçeli ve AKP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim kararı İngiliz basınında da yer aldı.

Erdoğan'ın demokratik seçimlerin getirdiği saygınlığı istediğini ancak kaybetme riskini istemediğini yazan Tisdall, "Bu açıdan Türkiye'nin cumhurbaşkanı Rusya'nın Vladimir Putin'i veya Mısır'ın Abdülfettah Sisi'sinden farksız" dedi ve ekledi:

"Tarihi bir gün olacak. Ülkeyi kararnamelerle yönetme yetkisi olan bir cumhurbaşkanı seçilecek. Bir Türkiye'den diğerine geçiş yapacağız."

Seçimin yeni cumhurbaşkanına daha önce görülmemiş yetkiler verebileceği, cumhurbaşkanının seçilmemiş yardımcılar atamak ve kanun hükmünde kararnameler yayınlamak gibi yetkileri olacağı vurgulanırken Erdoğan'ın biyografisini yazan Soner Çağatay'ın şu sözlerine yer verildi:

"Üçü de demokrasinin 'Sen oy kullanırsın, ben kazanırım' sloganıyla özetlenebileceğini düşünüyor.

"Erdoğan'ın erken seçimi kaybetmesi mümkün ama son derece düşük bir ihtimal. AKP 2015'te meclisteki sandalyelerin çoğunu kazandı ve bu sefer MHP'nin de desteğini alıyorlar.

"Erdoğan, uluslararası arenada gerilemesine rağmen Türkiye'nin dominant politikacısı olmaya devam ediyor. Aynı zamanda da kutuplaştırıcı biri. Güncel bir Metropoll anketi halkın yüzde 49,8'inin onu desteklediğini, yüzde 42'sinin ise karşı çıktığını gösteriyor.

"Erdoğan eski yoldaşlarıyla yollarını ayırarak AKP'de kimsenin kendine rakip olmamasını sağladı. 2016'daki darbe girişiminden sonra ise muhalefeti ve bağımsız basını hadım etti.

"Erdoğan seçimi kazanırsa adı konulmamış bir diktatör olacak. Belki de modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ten daha güçlü olacak.

"Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Erdoğan'ın şaibeli egemenliğinden etkilenebilir. İran'ın muhafazakarları onu alkışlayabilir. Fakat Türklerin yıllar boyunca imrendiği Batılı demokrasiler aynı tepkiyi vermeyecek. Onlara için Türkiye özgürlük ve kontrol üzerine yürütülen küresel tartışmada her geçen gün daha belirgin bir şekilde yanlış tarafta yer alıyor."