İngiliz basınından korkutan iddia: 'Bağdadi'nin tekrar ayağa kalkma tehlikesi var'

Irak ve Suriye'de ele geçirdiği toprakların neredeyse tamamını yitiren terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin Afrika'ya kaçtığı öne sürüldü.
Bağdadi'nin öldüğü, yaralandığı ya da kayıplara karıştığı iddiaları sonrası İngiliz basınına konuşan uzmanlar, DEAŞ'ın lider kadrosundaki tüm isimlerin ya yakalandığını ya da öldüğünü ancak Bağdadi'nin kaçarak Afrika'da saklandığını söyledi.
BAĞDADİ NEREDE GİZLENİYOR?
The Sun gazetesine göre DEAŞ uzmanı Hişam el Haşimi, DEAŞ'ı tekrar kurmaya çalışan Bağdadi'nin Nijer-Cezayir sınırındaki kanundan uzak bölgelerde ya da Çad'ın kuzeyinde gizlendiğini aktardı.
"43 ANA LİDERDEN SADECE BAĞDADİ HAYATTA"
Haşimi, "DEAŞ'ın 43 ana liderinden sadece Bağdadi hayatta kaldı. Yüksek rütbeli 79 ele başından ise sadece 10'u kaldı. Orta düzeydeki 124 komutanın ise sürekli görevleri değişiyor çünkü örgüt sürekli adam kaybediyor" dedi.
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